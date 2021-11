Martin Wolfram übernimmt Videoagentur News on Video GmbH

Stärkere Ausrichtung auf Content Marketing mit dem neuen Alleingeschäftsführer

Wien Neubau (OTS) - Die Videoagentur News on Video wurde 2007 gegründet und betreut große KundInnen wie die ÖBB, Siemens, The Skills Group oder Knauf. Zahlreiche Preise wie der Staatspreis für Kommunikation, der internationale best content marketing-Award, die CCA-Venus oder Gold bei den Corporate Media & TV-Awards in Cannes stehen im Regal der Video Content Marketing-Profis. Jetzt hat Martin Wolfram die Agentur als Alleingeschäftsführer übernommen und stellt sie komplett neu auf.

Alles neu bei News on Video: die Agentur residiert jetzt in der Neubaugasse 68, mitten im kreativen Herzen Wiens. Ein neu gebautes Stadtstudio, das sowohl als Greenbox als auch mit verschiedenen Hintergründen genutzt werden kann, wurde im Sommer eingebaut. Panoramadach und Terrasse sorgen zusätzlich für Wohlfühlstimmung. Auch personell setzt die Agentur einen großen Schritt. Fünf neue MitarbeiterInnen, davon drei VideoproducerInnen, ein Motion Grafiker und eine Marketing-Allrounderin verstärken die Kernmannschaft und betreuen die KundInnen. Und auch davon gibt’s mehr: sowohl bei der EVN als auch bei Wien Energie hat sich News on Video bei Ausschreibungen durchgesetzt und hat Rahmenvereinbarungen geschlossen. Die Rahmenvereinbarung mit den ÖBB wurde verlängert – und damit die Serie „Gleisgeschichten“ mit der die Agentur im Premium-Content-Segment Preis um Preis gewinnt. Seit 4 Jahren geht News on Video konsequent den Weg von der Filmproduktion zur Videocontent-Marketingagentur und ist damit extrem erfolgreich. Neben der Etablierung der „neovideo“, Österreichs wichtigstem Onlinevideokongress, setzt News on Video auch neue Maßstäbe bei Videokampagnen, zuletzt äußerst erfolgreich für die Knauf GmbH mit der YouTube-Serie „So geht Trockenbau“. Mit 1. November übernimmt Gründer Martin Wolfram 100% der Gesellschaftanteile. Mitgründer Andreas Modritsch scheidet auf eigenen Wunsch aus und widmet sich eigenen Projekten. Wolfram war schon bisher der kreative Kopf des Unternehmens. Nach seiner Karriere beim Privatfernsehen mit Stationen bei Wien1, ATV, Pro Sieben Austria und puls 4 hat er die erste Videojournalismusausbildung in Österreich aufgebaut. Ursprünglich gründete er News on Video als Filmproduktion. Mittlerweile hat Wolfram sie zur Videoagentur umgebaut. Er unterrichtet Fernsehjournalismus, Videoproduktion und Videostrategie an drei Fachhochschulen und ist Vorsitzender des Berufsausschusses für Wirtschafts- und Bildungsfilm in der WKO.

