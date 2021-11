Köstinger auf Dialogtour in den Regionen: 1 Mio. Euro für Pop-Up-Dorfbüros

Initiative „Meine Region – Heimat. Zukunft. Lebensraum.“ - Regionenministerin mit Dialogtour-Station in Klosterneuburg

Klosterneuburg (OTS) - Um Österreichs Regionen bei ihrer Entwicklung bestmöglich zu unterstützen, hat Bundesministerin Elisabeth Köstinger die Initiative „Meine Region – Heimat. Zukunft. Lebensraum.“ ins Leben gerufen. „Ziel ist, innovative Ideen vor den Vorhang zu holen, Menschen zu vernetzen und gleichwertige Lebensbedingungen zwischen Stadt und Land sicherzustellen. Teil der Initiative ist eine Dialogtour, die Regionenministerin gestern nach Klosterneuburg geführt hat. Köstinger tauschte sich mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern über Chancen und Herausforderungen für die Regionen aus. Die Einrichtung moderner Pop-Up –Dorfbüros gehört zu den innovativen Ideen für die Zukunft. Das Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus (BMLRT) fördert diese Projekte mit einer Million Euro.

„Unsere Regionen sind die Lebensadern unseres Landes. Projekte wie ‚Pop-Up-Dorfbüros‘ sind gute Beispiele dafür, wie innovativ in den Regionen auf neue Ansprüche reagiert wird. Indem wir voneinander lernen, können wir Potenziale heben. Darum stellen wir eine Million Euro zur Verfügung, um die Umsetzung von weiteren Pop-Up-Dorfbüros zu unterstützen“, so Köstinger. Ziel ist die Ortskernbelebung durch die Förderung von Co Working Spaces. „Homeoffice hat durch die Coronakrise in Korneuburg um 62 Prozent zugenommen. Auch Internet-Telefonie und der Anstieg der Hauptwohnsitze in den ländlichen Regionen ist angestiegen. Der Arbeitsplatz der Zukunft befindet sich nicht mehr klassisch im Büro oder in der Firma. Es werden neue Formen benötigt und den entsprechenden Raum dafür. Pop-Up-Dorfbüros sind ein Lösungsansatz“, erklärt Köstinger. Die Förderung erfolgt in Zusammenarbeit von BMLRT und FFG, sie soll ab Jänner 2022 beantragbar sein. Förderbar sind etwa eine Gemeinde oder gemeinnütziges Unternehmen, die Leerstand haben und nützen wollen (z.B. alter Supermarkt, ehemalige Polizeistation etc.). Aber auch Bürger und/oder Betriebe, die in der Gemeinde zeitweise Bedarf an Büroräumlichkeiten haben.

Die nächsten Stationen der Dialogtour von Bundesministerin Köstinger sind am 5. November in Elixhausen, am 10. Dezember in Fernbach St. Florian und am 11. Februar in Strass im Zillertal. Mehr Infos auf: www.meine-regionen.at

