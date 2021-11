33. Internationales Kinderfilmfestival Wien

Großes Kino für junge Filmfans - 13. bis 21. November 2021 in Wien

Wien (OTS) - Von Kindern auf der Suche nach Heimat und Zukunft, furchtlosen Geschwistern und Superheld*innen auf den zweiten Blick - bereits zum 33. Mal zeigt das Internationale Kinderfilmfestival Wien die Höhepunkte des internationalen Filmschaffens für Kinder und Jugendliche. Von 13. bis 21. November heißt es im Cine Center, Cinemagic in der Urania und Votiv Kino „Film ab!“ für 16 Kinderfilme aus aller Welt. Die diesjährige Reise führt quer durch Europa, bis nach Mexiko, Australien und in die Mongolei.

Die sorgfältig ausgewählten Filme für die Altersgruppen 4 bis 14+ zeichnen sich durch ihre hohe filmästhetische Qualität und die Vielfalt an Themen und Genres aus. Sie geben Einblicke in die Welt von Kindern und Jugendlichen und befassen sich mit Themen wie Freundschaft, Selbstbestimmung, Erwachsenwerden und dem Platz im Leben. Ergänzend zum Filmprogramm gibt es die interaktive Performance WINNIE WESPA UND DIE KINDERRECHTE (19.11.) und den theaterpädagogischen Workshop zum Film DER CLUB DER HÄSSLICHEN KINDER (20.11.).



Einige Programmhighlights:



Eröffnet wird das Kinderfilmfestival am 13. November im Gartenbaukino mit dem niederländischen Film JACKIE UND OOPJEN (Jackie en Oopjen) von Annemarie van de Mond. Eine wunderbare Komödie über eine ungewöhnliche Freundschaft, die Raum und Zeit überwindet.





Ebenfalls im Programm der herausragende Film DIE WÖLFE (Los Lobos), der bei der Berlinale bereits mit dem Friedensfilmpreis ausgezeichnet wurde. Sehr eindringlich schildert der Film, wie schwierig es ist, wenn man fremd ist in einem Land, erzählt aber auch von unverhofft aufblühender Solidarität und Menschlichkeit.





Für Candice beginnt eine abenteuerliche Mission, als sie sich im Rahmen eines Schulprojekts zum Ziel setzt, ihre von Trauer und Streit zerrüttete Familie zu versöhnen. Unerschütterlich enthusiastisch – und dabei nicht selten ungewollt komisch – setzt sie sich in H STEHT FÜR HAPPINESS (H is for Happiness) für das Glück ihrer Mitmenschen ein.





In der als bester europäischer Jugendfilm ausgezeichneten Komödie MEIN BRUDER JAGT DINOSAURIER sieht Gio seinen mit Trisomie 21 zur Welt gekommener Bruder als Superhelden. Im Lauf der Jahre findet er aber heraus, dass es nicht die Superkräfte sind, die Gio besonders machen. Der Film wird am Internationalen Tag der Kinderrechte in Kooperation mit UNICEF präsentiert.





Die Altersgruppen unter 6 Jahren und 14+ finden im regulären Kinoprogramm meist wenig Angebot. Beim Kinderfilmfestival gibt es für die jüngeren Kinder das Kurzfilmprogramm MIT STIFT UND PINSEL und OMA ZU BESUCH, für die Älteren UNSOUND – UNGEHÖRT, ein Film über den gehörlosen DJ Finn, der nach Liebe und seinem Platz im Leben sucht und EIN GANZER KERL, wo der traumatisierte Tom einen Neuanfang schafft.





In memoriam der Drehbuchautorin Nadja Seelich – die unermüdliche Pionierin des Kinos ist im April verstorben. Aus diesem Anlass zeigt das Kinderfilmfestival eine digital restaurierte Fassung des poetischen Kinosommerabenteuers FERIEN MIT SILVESTER.





Filmgespräche & Begleitmaterial

Auch das Nachbereiten des Filmerlebnisses ist wichtig. Kinder lernen durch das geleitete Filmschauen Schlüsse zu ziehen, Vertrauen zu den eigenen Gedanken zu haben und sich eine Meinung zu bilden. Zu allen Filmen gibt es kostenloses medienpädagogisches Begleitmaterial, für Schulklassen gibt es die Möglichkeit eines weiterführenden Filmgesprächs in der Schule.



Festivalpreise

Fünf filmbegeisterte Kinder zwischen 12 und 13 Jahren wirken als Juror*innen beim Internationalen Kinderfilmfestival. Die jungen Filmkritiker*innen vergeben am Ende des Festivals den Preis der Kinderjury und den UNICEF-Preis. Über den beliebtesten Film des Festivals stimmt das Publikum ab.

Eintrittspreise

Einzelkarte: EUR 5,- (für Gruppen ab 3 Personen EUR 4,-). Der Festivalpass für 10 Vorstellungen kostet EUR 30,- und ist in allen Festivalkinos gültig. Eintritt frei am schulfreien 15. November und am 28. November am Festivaltag im Cinemagic in der Urania (11:00 Publikumspreis, 14:00 Preis der Kinderjury).

Festivalkinos

CINE CENTER | CINEMAGIC IN DER URANIA | VOTIV KINO

Das gesamte Programm: www.kinderfilmfestival.at





