Eine neue Sichtweise: Die Royals von heute sind die Stars der neuen Raffles-Kampagne

Paris (ots/PRNewswire) - Peter Greenaway CBE stellt sein erstes Werbeprojekt vor: ein neues Kurzfilm-Meisterwerk mit einer noch nie dagewesenen Besetzung moderner Royals, das eine Brücke schlägt zwischen dem edlen Erbe der Marke Raffles und seiner glanzvollen Zukunft

Raffles Hotels & Resorts stellt heute seine Markenkampagne Hotel Royalty Since 1887 vor, die vom Accor Creative Studio gemeinsam mit einer illustren Gruppe von Persönlichkeiten aus modernen Königsfamilien und dem berühmten Filmregisseur und Künstler Peter Greenaway entwickelt wurde. Der Filmregisseur, der für seine stimmungsvollen Filme mit beeindruckender Bildersprache bekannt ist, bringt seine eindrucksvolle Vision in dieses erste kommerzielle Projekt seiner Karriere ein. Die Kampagne ist eine Hommage an die Geschichte und das Prestige der Marke und verfolgt ein innovatives, emotionales, extravagantes und untypisches Konzept. Sie bietet mithilfe einer generationenübergreifenden Besetzung von Royals, die Raffles seit jeher als die Luxusmarke ihrer Wahl betrachten, eine moderne Sichtweise auf die königliche Hotellerie.

Die neue Kampagne will das goldene Zeitalter des Reisens in einem neuen Licht darstellen: Jede Vignette ist einem Gemälde nachempfunden, in dem sich satte Farben und Texturen überlagern. Das Ergebnis mutet exotisch und gewagt, aber auch vertraut an. Die Kampagne wurde im Raffles Singapur, dem Geburtsort der Marke, gefilmt und aufgenommen. Sie vermittelt die Essenz von Raffles und verdeutlicht, welch ein außergewöhnliches Erlebnis die Marke bietet. Inspiriert von der Raffles-Philosophie, wonach es bei wahrem Luxus nicht nur darum geht, was man tut, sondern auch darum, wie man sich fühlt, unterstreicht die Kampagne die Position der Marke als Reiseziel für Vielreiser; ein Ort, wo sich viele Kulturen treffen, internationale Einflüsse zu spüren sind, wo Geschichten erzählt und Legenden geschaffen werden.

Die Kampagne zeigt einen zauberhaften, imaginären Tag im Leben von Raffles und folgt einer Reihe von echten Royals - I.K.H. Catharina von Habsburg, Erzherzogin von Österreich, Prinzessin von Ungarn und Böhmen mit ihrer Mutter I.K.H. Erzherzogin Anna Gabriele von Habsburg, geborene von Wrede; S.K.H. Maharaja Sawai Padmanabh Singh, König von Jaipur; George Spencer-Churchill, Marquess of Blandford; I.K.H. Prinzessin Maria-Olympia von Griechenland und Dänemark; und I.K.H. Nikolai Prinz zu Dänemark - bei den verschiedenen wunderbaren und skurrilen Abenteuern, die sie erleben. Im Laufe des Tages steigern sich die Szenen zu einem Crescendo aus Farben, Texturen und Bewegungen und gipfeln in der Freude über ein opulentes Bankett. In den Szenen werden einfache Vergnügungen zu etwas Erhabenem, Überraschendem und Zauberhaften und spiegeln das wahre Wesen der Marke und das Gefühl der Gäste von Raffles wider, wenn sie dort zu Gast sind.

Von der Schriftstellerei bis zur Mode und vom Polo bis zur Luftfahrt - jedes Mitglied der königlichen Besetzung hat eine persönliche Leidenschaft, die mit den Wurzeln der Marke Raffles verbunden ist. Regisseur Peter Greenaway hat diese Leidenschaften symbolisch in die Kampagne einfließen lassen. Eine besonders ergreifende Szene zeigt IKH Catharina von Habsburg, wie sie genau dort schreibt, wo Rudyard Kipling, einer ihrer Lieblingsautoren, das Dschungelbuch geschrieben hat. Greenaway fängt einen unglaublich bewegenden Moment ein, als von Habsburg einen emotionalen Brief an ihre Vorfahrin Marie Antoinette schreibt. Im Laufe des Films kristallisiert Greenaway Raffles als exklusiven Zufluchtsort für reisefreudige Genießer heraus, die sich dort mit unverwechselbaren und bedeutungsvollen Erfahrungen verzaubern lassen.

Um den Film von Peter Greenaway zu sehen, klicken Sie bitte hier http://www.raffles.com/raffles-life/raffles-royalty.

Die legendäre Marke Raffles, die für ihre ikonischen Häuser an Reisezielen von kultureller Bedeutung auf der ganzen Welt bekannt ist, wird ihr Portfolio bis 2024 verdoppeln und eine Reihe von herausragenden Adressen hinzufügen und so weiterhin den Standard für luxuriöse Gastlichkeit setzen. Kürzlich eröffnete Raffles ein zweites Hotel in Dubai (The Palm), und das mit Spannung erwartete Raffles London at The OWO soll 2022 eröffnet werden. Weitere Flaggschiff-Häuser sind unter anderem in Boston, Doha, Jeddah, Macau, Bahrain und Moskau geplant.

Informationen zu Raffles

Die Marke Raffles steht nicht nur für eine außergewöhnliche Geschichte, sondern auch für einige der renommiertesten Hotels weltweit. So setzte schon 1887 das Raffles Singapore mit dem weltweit ersten privaten Butler-Service, dem Singapore Sling und seinem bis heute legendären Verständnis für die Bedürfnisse der Gäste neue Maßstäbe in der Luxushotellerie. Diesen Standard füllt Raffles in seinen gediegenen Stadthotels und großzügigen Resorts mit immer neuem Leben und verzaubert Reisende mit besonderen Momenten und einem ebenso feinfühligen wie selbstverständlichen Service. So schätzen Kenner die Marke nicht nur für ihre kultivierte Aura und ihren Stil, sondern vielmehr für ihr unvergleichliches Lebensgefühl. Denn ganz gleich, ob Paris, Istanbul, Warschau, Jakarta oder die Seychellen - jedes Raffles Hotel versteht sich als eine Oase der Ruhe, in der die Zufriedenheit der Gäste das höchste Ziel ist. Raffles ist Teil von Accor, einer weltweit führenden Unternehmensgruppe für Augmented Hospitality, die einzigartige Erlebnisse in mehr als 5.200 Hotels sowie 10.000 Restaurants und Bars in 110 Ländern bietet.

raffles.com | all.accor.com | group.accor.com

Rückfragen & Kontakt:

Ellie Kay, Fox Communications, raffles @ foxcomms.com

Foto - mma.prnewswire.com/media/1676674/Raffles_Hotels___Resorts_Next_in_Line__Modern_Day_Royals_Star_in.jpg

Foto - mma.prnewswire.com/media/1676675/Raffles_Hotels___Resorts_Next_in_Line__Modern_Day_Royals_Star_in.jpg

Foto - mma.prnewswire.com/media/1676676/Raffles_Hotels___Resorts_Next_in_Line__Modern_Day_Royals_Star_in.jpg