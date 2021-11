FW-Schnell: 2G in der Nachtgastro wird die „Pandemie der Ungeimpften“ rasch als Lüge entlarven

„Eigentlich kann den Ungeimpften gar nichts Besseres passieren, als dass die Hetzkampagne endlich auffliegt“

Wien (OTS) - Der Nachtgastronomiesprecher der Freiheitlichen Wirtschaft Simon Schnell gibt den Kampf gegen den Ausschluss nachgewiesen gesunder Nachgastro-Gäste auf und tritt die Flucht nach vorn an. „Wenn nun 2G in der Nachtgastronomie kommt, fliegt endlich auf, dass das keine `Pandemie der Ungeimpften ist“, ist Schnell überzeugt. Die Bundesregierung wolle nicht akzeptieren, dass nicht Ungeimpfte, die nur als negativ getestet Zutritt hätten, für die Neuinfektionen verantwortlich sind, sondern geimpfte Personen, die sich im guten Glauben, die `Pandemie sei für sie nun vorbei´, nicht testen lassen und in großer Anzahl Infiziert sind, ohne dass sie es überhaupt wissen. „Für die Neuinfektionen ist die Bundesregierung verantwortlich, die den Menschen versprochen hat, wenn sie sich impfen lassen, kann ihnen nichts mehr passieren. Nun stellt sich heraus, dass das falsch ist“, erinnert Schnell.

Es sei völlig absurd, dass die Bundesregierung gesunde und nachweislich nicht infizierte Menschen zwingen wolle, sich rasch zu impfen, damit sie dann Zutritt zu Veranstaltungen bekommen, auf denen ungetestet Infizierte sie dann anstecken können.

Als einzig wirksames Mittel gegen die Verbreitung von Neuinfektionen hinein in eine mögliche 4. Welle sieht Schnell 1G `getestet´- und zwar direkt am Eingang; für Geimpfte und Ungeimpfte gleichermaßen. „Wiens Spitäler haben das bereits erkannt und setzen das auch so um, weil sie erkannt haben, dass die Versprechungen der Impflobby nicht gehalten haben“, berichtet Schnell. Da es nun wissenschaftlich erwiesen sei, dass Geimpfte das Virus genauso verbreiten können wie Ungeimpfte, seien die G-Regeln `entweder geimpft oder getestet´ völlig kontraproduktiv und führten lediglich zu noch mehr Neuinfektionen. Die 2G-Regel, die die Bundesregierung dazu nutze, Druck zu mehr Impfungen aufzubauen, würde nun zweifelsfrei aufdecken, dass nicht `die Ungeimpften´ schuld seien. „Eigentlich kann den Ungeimpften gar nichts Besseres passieren, als dass die Hetzkampagne endlich auffliegt. Bis dahin sitzen wir das aus“, so Schnell abschließend.

