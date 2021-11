Oktober 2021: Der Rekordmonat für Ford in Österreich! (FOTO)

Rekord: 13,6% Gesamtmarktanteil (8,83% kumuliert)

Rekord: 27,9% Marktanteil bei den Nutzfahrzeugen (22,23% kumuliert)

Händlernetz als starker Partner in schwierigen Zeiten

Die Ford Motor Company (Austria) fährt einen Rekord nach dem anderen ein: Nach kontinuierlichen Steigerungen des Marktanteiles im August (9,9%) und September (12,6%) lag der Marktanteil von Ford in Österreich Ende Oktober 2021 bei sensationellen 13,6%, dem höchsten Wert aller Zeiten!

Der kumulierte Marktanteil 2021 liegt bei 8,82%, was einem Plus von 1,1% gegenüber dem Vorjahr entspricht und deutlich über den angepeilten 7,7% liegt.

Maßgeblich verantwortlich für diesen Höhenflug sind die Ford Nutzfahrzeuge: Hier lag der Marktanteil Ende Oktober 2021 bei unglaublichen 27,9% bzw. 2.282 Zulassungen.

Der kumulierte Marktanteil liegt nun bei stattlichen 22,23% und damit deutlich über den 21,35% aus dem Vorjahr. Mit 11.896 Nutzfahrzeugen hat die Ford Motor Company (Austria) bereits jetzt, Stand Ende Oktober, das volumenstärkste Jahr aller Zeiten vorzuweisen und unterstreicht damit eindrucksvoll die Spitzenposition am heimischen Markt.

Aber auch bei den PKW wird Ford den widrigen Umständen trotzen und im Rahmen der Möglichkeiten ein beachtliches Ergebnis einfahren. Aktuell steht man hier bei einem kumulierten Marktanteil von 5,31% und damit auf Augenhöhe mit dem Vorjahr.

Nachhaltiges Wachstum beim Marktanteil und der beste Marktanteil in der Geschichte bei den leichten Nutzfahrzeugen bestätigen uns, den richtigen Weg eingeschlagen zu haben und diesen auch weiterzugehen. Mit einem starken, loyalen Händlernetz, dass in herausfordernden Zeiten wirklich Alles gibt und einer modernen, breit aufgestellten Produktpalette, bestreiten wir nun mit viel Rückenwind das vierte Quartal und sind mehr als zuversichtlich, auch heuer wieder zu wachsen - das 6. Mal in Folge.

