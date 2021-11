Sima/Jankovic eröffneten neugestalteten Strobachplatz als neuen Grätzltreffpunkt in Margareten

Wien (OTS) - Der Strobachplatz wurde nach den Wünschen der Margaretner*innen neugestaltet, die sich beim vorangegangenen Beteiligungsprozess eingebracht haben. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Über 800 m2 Fläche wurden entsiegelt und mit Beeten und Stauden grüner gemacht sowie hell gepflastert. Es gibt konsumfreie Zonen mit attraktiven Sitzgelegenheiten und einen Trinkbrunnen. Die drei bestehenden großen Platanen bieten Schatten.

Auch eines der vier Siegerprojekte des großen Grünraumwettbewerbs der Stadt Wien vom Frühling sah eine Neugestaltung des Strobachplatzes vor, was zeigt, dass dies der Wunsch vieler Bürger*innen war.

„Es freut mich, dass sich die Bevölkerung so intensiv in die Neugestaltung von Plätzen einbringt, ob bei Bürgerbeteiligungsprozessen als auch bei unserem Grünraumwettbewerb. Wir haben heuer viele Plätze in der ganzen Stadt umgestaltet, begrünt und gekühlt. Es ist schön, dass wir auch den Strobachplatz in so rascher Zeit attraktivieren konnten – mit Staudenbeeten, Entsiegelung und mehr Platz für die Menschen“, freut sich Planungsstadträtin Ulli Sima über das Gemeinschaftsprojekt und bedankt sich bei allen Beteiligten.

Auch für Bezirksvorsteherin Silvia Jankovic ist die Umgestaltung ein nächster Beitrag zur Attraktivierung der Grätzl im Bezirk: „Es freut mich, dass wir mehr Natur schaffen, aber auch die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer*innen erhöhen können, was durch zwei neue Gehsteigvorziehungen gelungen ist. Danke an alle, die sich im ganzen Prozess mitbeteiligt haben, wir schaffen nun gemeinsam einen neuen Grätzltreffpunkt im Bezirk.“

Helles Pflaster und mehr Grün gegen Hitze

Bis vor Kurzem war der Platz in der Strobachgasse Ecke Schönbrunner Straße von wenig Grün und viel Asphalt geprägt. Mit der Umgestaltung des Platzes wurde ein Stück mehr Natur nach Margareten gebracht. In Summe konnten rund 800 m2 teils durch Pflasterung, teils durch Begrünung großräumig entsiegelt werden. Zwischen den Baumscheiben sowie im Bereich des Platzes selbst wurden Granitsteinpflaster verlegt. Der Gehsteig rund um den neuen Strobachplatz wurde mit einer hellen Pflasterung hergestellt.

Mehr Leben für den Platz

Zur Verbesserung des Mikroklimas und zur deutlichen Abkühlung während der heißen Sommermonate prägen den neuen Strobachplatz diverse Pflanzenbeete, Büsche und Hochsträucher. Ein Trinkbrunnen sorgt für frisches Quellwasser, neue Sitzmöglichkeiten laden zum konsumfreien Verweilen. Unter den Möbeln befindet sich auch ein Tisch, der zum Spielen oder Arbeiten im Freien einladen soll. Zur Verbesserung der Lichtsituation wurden am Platz zwei neue Lichtmasten errichtet.

Die Umgestaltung wurde im Rahmen des Fördertopfs „Lebenswerte Klimamusterstadt“ von der Stadt Wien mit 60 % gefördert.

