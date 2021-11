"Notre-Dame - Kathedrale für die Ewigkeit": WELT zeigt Dokumentation über eins der berühmtesten französischen Wahrzeichen

Am Sonntag, den 7. November 2021, in Deutscher Erstausstrahlung um 22.05 Uhr (FOTO)

Berlin (ots) - WELT präsentiert am Sonntag die Dokumentation "Notre-Dame - Kathedrale für die Ewigkeit" in Deutscher Erstausstrahlung ab 22.05 Uhr. Sie zeigt die Geschichte der weltweit bekannten Sehenswürdigkeit, ihre beeindruckende Bauweise und ihre Restauration, seit dem Brand vor zweieinhalb Jahren.

Die Kathedrale war das meistbesuchte Wahrzeichen der französischen Hauptstadt, bewundert und verehrt in der ganzen Welt. Dann, am 15. April 2019, drohte ein Brand, sie zu zerstören. Doch Notre-Dame de Paris überstand die Katastrophe, wenn auch mit schweren Schäden. Die Baumeister des gotischen Meisterwerks mit seinen 35 Meter hohen steinernen Gewölben schufen im 12. Jahrhundert nicht nur ein standfestes Gebäude. Sie integrierten in das Gotteshaus auch einen raffinierten Schutz gegen zerstörerische Flammen.

"Notre-Dame - Kathedrale für die Ewigkeit" am Sonntag, den 7. November 2021, um 22.05 Uhr auf WELT.

Die Dokumentation nach Ausstrahlung auch in der Mediathek und der TV-App.

