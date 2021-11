13. Bezirk: Kunst-Schau „Kraft der Farben“ endet am 5.11.

Wien (OTS/RK) - Seit Anfang Oktober läuft die Malereien-Ausstellung „Kraft der Farben“ im „Großen Festsaal“ im Amtshaus Hietzing (13., Hietzinger Kai 1-3). Nun endet die Bilder-Schau: Nur mehr heute, Mittwoch, sowie am Donnerstag, 4. November, und am Freitag, 5. November, sind die Gemälde von Mitgliedern der Kunst-Vereinigung „St. Lukas Gilde Wien“ jeweils im Zeitraum von 7.30 bis 15.30 Uhr zu besichtigen. Der Eintritt ist kostenlos. Die Besucherinnen und Besucher werden um Beachtung der aktuellen Corona-Richtlinien ersucht. Es gibt Werke mit vielfältigen Motiven zu sehen, von Könnern gemalt in unterschiedlichen Techniken und Stilarten. Geprägt werden all die ausdrucksstarken Arbeiten durch wirkungsvolle Farben. Das Projekt wird seitens des Bezirkes unterstützt. Auskünfte dazu: Telefon 4000/13 115 (Büro-Team der Bezirksvorstehung Hietzing) und E-Mail post@bv13.magwien.gv.at. Der Obmann der „St. Lukas Gilde Wien“, Peter Sonnleitner, ist per E-Mail erreichbar: petersonnleitner39@gmail.com.

Allgemeine Informationen:

Kunst-Gruppierung „St. Lukas Gilde Wien“: www.galerie-lukasgilde.at/kontakt.html

Kulturelle Angebote im 13. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/hietzing/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse