Lite e-Commerce wählt commercetools und fulfillmenttools als Softwareanbieter für seinen neuen Quick-Commerce-Service Żabka Jush

MÜNCHEN/KÖLN/WARSCHAU (ots) - Lite e-Commerce, ein polnisches Start-up-Unternehmen, das zur Żabka-Gruppe - dem Eigentümer der größten Convenience-Store-Kette in Polen - gehört, hat commercetools und fulfillmenttools als Technologiepartner ausgewählt. Die Unternehmen werden das polnische Unternehmen bei der Einführung eines neuen Dienstes auf dem polnischen Q-Commerce-Markt unterstützen - Żabka Jush.

Mit der Zunahme des On-Demand-Shoppings von alltäglichen Waren, einschließlich Konsumgüter und Lebensmittel, ist Quick-Commerce der neueste Trend im E-Commerce. Żabka Jush bietet mehr als 1.300 Produkte zur Auswahl, darunter auch gekühlte und tiefgekühlte Artikel, und liefert Lebensmittel innerhalb von 15 Minuten über seine benutzerfreundliche App. So profitieren auch technisch weniger affine Kundinnen und Kunden von einem optimalen Einkaufserlebnis und kaufen mit dem neuen Service ihre Lebensmittel bequem, zeitsparend und flexibel ein. Die Produkte werden in sogenannten “Dark Stores” abgeholt, d. h. an Orten, die nur zur Abwicklung von Online-Bestellungen genutzt werden. Der neue Service startet in Warschau, Polen, und soll schnell auf andere Städte ausgeweitet werden.

Um seinen Kunden ein optimales Einkaufserlebnis zu bieten, entschied sich Lite e-Commerce für commercetools, Mitbegründer der MACH Alliance, deren Plattform auf den modernen MACH-Prinzipien - Microservices, API-first, Cloud-native und Headless - basiert. Der polnische Lebensmittelhändler wird die commercetools-Plattform als robuste, skalierbare Technologie-Plattform nutzen, um Spitzen in der Kundennachfrage bewältigen zu können.

"Wir freuen uns, dass Żabka uns ausgewählt hat, um das Unternehmen bei diesem neuen Vorhaben zu unterstützen", sagt Dirk Hoerig, CEO von commercetools. “Unsere Plattform ist für diese Herausforderung perfekt geeignet. Sie wird es dem Lite E-Commerce-Team ermöglichen, sich auf ein performantes Backend zu verlassen, das ein reibungsloses Kundenerlebnis über alle Kanäle hinweg ermöglicht."

Neben commercetools entschied sich Lite e-Commerce zudem für fulfillmenttools, einen Partner mit breiter E-Commerce-und Omnichannel-Expertise im Lebensmittelhandel, der innovative, cloudbasierte und modulare Software-as-a-Service-Lösungen für Fulfillment-Prozesse bietet. fulfillmenttools, mit seiner bewährten Erfolgsgeschichte bei der schnellen und einfachen Integration in bestehende Einzelhandelsprozesse, liefert die richtige Plattform für Lite e-Commerce. Das Ziel: Eine effiziente und fehlerfreie Kommissionierung sowie einen nahtlosen Übergang in den Versandprozess mit kurzer Markteintrittszeit und voller Skalierbarkeit zu ermöglichen. "Gemeinsam mit commercetools sind wir ein schlagkräftiges Team. Wir blicken mit Begeisterung auf die Aufgabe, gemeinsam mit unseren Kolleginnen und Kollegen bei Żabka den Bereich des Q-Commerce erfolgreich auszubauen", so Jürgen Brock, CEO von fulfillmentools. “Mit unserer modernen cloudbasierten Plattform ist Lite perfekt aufgestellt, um den Kundinnen und Kunden ein herausragendes Einkaufserlebnis während der gesamten Customer Journey zu bieten.”

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit commercetools und fulfillmenttools bei unserem neuen Geschäftsvorhaben", sagt Zbigniew Sobiecki, CTO bei Lite e-Commerce. "Mit der Investition in diese Partnerschaft kommen wir unserem Ziel, das Online-Shopping zu revolutionieren, einen Schritt näher. Mit der flexiblen und gut dokumentierten API-basierten Plattform, die eine sehr schnelle Implementierung sowie eine flexible Integration und kundenspezifische Entwicklung ermöglicht, werden uns diese Tools in die Lage versetzen, unseren Kundinnen und Kunden das bestmögliche Einkaufserlebnis zu bieten."

Über fulfillmenttools

Das Start-up OC fulfillment GmbH wurde im Jahr 2020 aus dem Innovationshub von REWE digital heraus gegründet und hat die Vision, Marktteilnehmer aller Handelsbranchen mit seiner Plattform “fulfillmenttools” beim Aufbau der eigenen Omnichannel-Erlebniswelt für ihre Kunden zu unterstützen und so einen wertvollen Beitrag zur Digitalisierung zu leisten. Das junge Unternehmen ist die erste Ausgründung von REWE digital, die seine Lösungen eigenständig und unabhängig allen Handelsunternehmen zugänglich macht. Aufbauend auf der breiten E-Commerce-Expertise, unter anderem in den Branchen Food und Non-Food (REWE Lieferservice und REWE Abholservice) sowie Wein (Weinfreunde.de) und Tierbedarf (ZooRoyal.de), entstehen innovative, cloudbasierte Software-Lösungen. Die Plattform „fulfillmenttools“ unterstützt den gesamten Prozess vom Eingang der Bestellung bis hin zur Übergabe an den Kunden im Geschäft (Click & Collect) oder die Übergabe an Versanddienstleister für die Lieferung nach Hause. Zudem werden conveniente Prozesse für Retouren durch Kunden entwickelt. Ziel ist es, Hürden des vorwiegend stationären Geschäftes auf dem Weg zu vollwertigen Omnichannel-Angeboten zu beseitigen. Die Lösungen von „fulfillmenttools“ bieten unter anderem individualisierte Tools für Instore-Fulfillment-Lösungen und ein intelligentes Bestellverteilungssystem (Distributed Order Management System). Alle Bausteine lassen sich nahtlos in bestehende Systeme integrieren. 30 Mitarbeiter entwickeln im Carlswerk in Köln-Mülheim auch umfassende Lösungen zur Steigerung der Effizienz bei im Online-Handel etablierten Akteuren.

Über commercetools

commercetools ist ein weltweit führendes Software Unternehmen und steht für die gleichnamige Plattform für den modernen B2C- und B2B-Handel. commercetools bietet seinen Kunden flexible Entwicklungsbausteine und eine echte Cloud-Plattform. Damit können Unternehmen innovative Geschäftsmodelle realisieren und ihren Kunden über alle Touchpoints hinweg umfassende und inspirierende Einkaufserlebnisse bieten. Seit seiner Gründung 2006 hat commercetools seinen Hauptsitz in München und ist mit Niederlassungen in den USA, in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum global aufgestellt. Internationale Marken, darunter auch Fortune-500-Unternehmen, verlassen sich auf die commercetools-Plattform. Weitere Informationen finden Sie unter ttps://commercetools.com/de/

Über Lite e-Commerce

Lite e-Commerce Sp. z o.o. - ist ein Unternehmen der polnischen Żabka Group, das für die Entwicklung von E-Commerce-Lösungen zuständig ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Schaffung von Technologien, die Entwicklung von Produkten und die Verwaltung von E-Commerce-Aktivitäten innerhalb der Group.

