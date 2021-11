Einladung zur Pressekonferenz: Neupräsentation der Vitrinen „Minerale Österreichs“

Wien (OTS) - Von Steinsalz bis Rauchquarz: Die Dauerausstellung „Minerale Österreichs“ in den mineralogischen Schausälen des Naturhistorischen Museums Wien wurde neu überarbeitet und aufgestellt! Die frisch gestalteten Vitrinen werden nun eröffnet und dem Publikum in neuem Glanz präsentiert.

Das kleine Österreich ist verhältnismäßig reich an verschiedenen Erzen und Mineralen. Die neu gestaltete Dauerausstellung zeigt und erklärt die bedeutendsten, schönsten und interessantesten Mineralschätze des Landes. Historische Schätze, wie etwa vom Salzabbau oder der Goldsuche, werden neben modernen Rohstoffen wie Lithium, welches im Spodumen auf der Koralpe vorkommt, oder Wolfram, das aus Scheelit im Felbertal abgebaut und gewonnen wird, präsentiert. Die Ausstellung bringt den Museumsgästen aber auch die Themen „Geologie von Österreich“ oder die „typisch österreichischen“ Minerale, wie etwa Wulfenit, an Infostationen näher.



Am Dienstag, 16. November 2021, um 10.30 Uhr lädt das NHM Wien zur Pressekonferenz ein:



Ort: Saal 4 im Naturhistorischen Museum Wien, Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien.

Einlass: Ab 10.00 Uhr

Beginn: 10.30 Uhr



Programm:



Begrüßung und einleitende Worte

Dr. Katrin Vohland, Generaldirektorin und wissenschaftliche Geschäftsführerin des NHM Wien



Zur neuen Ausstellung

HR Dr. Vera M. F. Hammer, Leiterin der Mineralien- und Edelsteinsammlung, Leiterin des Staatlichen Edelsteininstitutes, NHM Wien



Im Anschluss: Besichtigung der neuen Dauerpräsentation in den Sälen 2 und 3



Bitte tragen Sie bei dieser Veranstaltung einen Mund-Nasenschutz.

Beim Eingang ist ein gültiger 3G-Nachweis vorzuweisen (geimpft, genesen oder PCR-getestet).

Mit der Bitte um Anmeldung unter: presse @ nhm-wien.ac.at

Pressematerial: https://www.ots.at/redirect/nhm-wien38

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Irina Kubadinow

Leitung Presse & Marketing, Pressesprecherin

Tel.: + 43 (1) 521 77 DW 410

irina.kubadinow @ nhm-wien.ac.at



Mag. Magdalena Reuss

Stv. Leitung Presse & Marketing, Pressereferentin

Tel.: + 43 (1) 521 77 DW 626

magdalena.reuss @ nhm-wien.ac.at