Veranstaltung: "ICT Sector in Kosovo - Opportunities and Incentives", 09.11.2021, Wien

Wien (OTS) - Rund dreißig IKT-Unternehmen aus Österreich und dem Kosovo treffen einander am 9. November 2021 in Wien, um Kooperationsmöglichkeiten in den Bereichen Softwareentwicklung, Blockchain und Outsourcing zu besprechen.

Im Rahmen des Projekts ACCESS (Market Access and Business Digitalization Services for Kosovo Companies) findet am 9.11.2021 in Zusammenarbeit mit der WKO (Wirtschaftkammer Österreich) in Wien die B2B-Veranstaltung „ICT Sector in Kosovo - Opportunities and Incentives“ statt.

ACCESS soll kosovarischen IKT-Unternehmen einen nachhaltigen Marktzugang und stärkere grenzüberschreitende Vernetzungen in Europa ermöglichen und wird von der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit (OEZA) gefördert sowie vom Beratungsunternehmen ECIKS umgesetzt.

Der Kosovo als attraktive Outsourcing-Destination

Dank guter Verfügbarkeit von IKT-Arbeitskräften, günstiger Kostenstrukturen und ausgezeichneter IT- und Sprachkenntnisse ist der Kosovo eine der attraktivsten IKT-Outsourcing-Destinationen in Europa. In den vergangenen 15 Jahren hat sich der IKT-Sektor rasant entwickelt und gilt heute als Vorzeigesektor für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Etwa 90 Prozent aller kosovarischen IKT-Unternehmen bieten ihre Dienstleistungen international an.

Hochrangiges B2B-Meeting

Im Rahmen der B2B-Veranstaltung werden hochrangige Redner aus dem Kosovo, darunter Minister und Branchenführer, Einblicke in den kosovarischen IKT-Sektor geben, Geschäftsmöglichkeiten aufzeigen sowie Erfolgsgeschichten präsentieren. 16 Top-IKT-Unternehmen aus dem Kosovo werden ein breites Spektrum an Dienstleistungen präsentieren – von Software- und Webentwicklung bis hin zu Softwaretests und Blockchain-Technologie.

Die Veranstaltung findet in der Wirtschaftskammer Österreich, Saal 1, Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien, statt.

