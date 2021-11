AVISO: Wirtschaftsbund präsentiert Stellenmonitor

Medientermin mit WB-Generalsekretär Abg.z.NR. Kurt Egger, 4. November 2021, 9:30 Uhr, Forum Mozartplatz

Wien (OTS) - Nach der Coronakrise droht die nächste Krise am Arbeitsmarkt. Österreichweit fehlen hunderttausende Arbeitskräfte. Der Wirtschaftsbund hat nun erstmals gemeinsam mit IT-Spezialisten Online-Stellenausschreibungen in Österreich gezählt. Diese übersteigen bei weitem die bisher vom AMS veröffentlichten Statistiken oder andere Schätzungen und zeigen ein realistisches Bild der Situation. Der WB-Stellenmonitor wird am Donnerstag, den 4. November, in den Räumen des Forum Mozartplatz präsentiert.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.

WANN: Donnerstag, 4. November 2021, 09:30

WO: Forum Mozartplatz, Mozartgasse 4, 1040 Wien

TEILNEHMER:

- Abg.z.NR. Mag. (FH) Kurt Egger, Wirtschaftsbund-Generalsekretär

- Mag. Werner Aschenbrenner MSc MBA, Geschäftsführer Lorem Ipsum web.solutions GmbH





HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME:

Wir bitten um Anmeldung unter office@wirtschaftsbund.at und ersuchen um Verständnis, dass die Teilnahme nur mit 2,5G-Nachweis (geimpft, genesen, PCR-getestet) möglich ist.

Bitte weisen Sie beim Betreten Ihren gültigen Nachweis und einen Presseausweis oder ein Akkreditiv des beauftragenden Medienunternehmens vor.

