Malerische Promotionsveranstaltung für Zhejiang "Showcasing Quintessence of Liangzhu Civilization" und "Searching for Melody along Poetry Road" fand in Hangzhou statt

Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Eine bunte Werbeveranstaltung für die Provinz Zhejiang, mit den Vorführungen "Showcasing Quintessence of Liangzhu Civilization" und "Sound on a Trip Down Poetry Lane", die vom Informationsbüro der Volksregierung der Provinz Zhejiang und dem Ministerium für Kultur und Tourismus der Provinz Zhejiang organisiert wurde, fand am Abend des 31. Oktober im Hangzhou Canal Culture Publishing Center statt.

Während der Veranstaltung ließen die Gäste die beleuchtete Jade-Cong-Säule erstrahlen, die die Liangzhu-Zivilisation repräsentiert, und eröffneten damit feierlich die Werbeveranstaltung, an der Menschen aus allen Gesellschaftsschichten teilnahmen. Das Event bestand aus zwei Teilen, aus der Sinfonie "Sound on a Trip Down Poetry Lane", die nach der Veranstaltung weltweit uraufgeführt wird, und einer Aufführung mit verschiedenen Beiträgen "Showcasing Quintessence of Liangzhu Civilization". "Sound on a Trip Down Poetry Lane" ist eine neue Symphonie des Hollywood-Filmkomponisten Mark Chait, der bereits den Emmy und mehrfach die Telly Awards gewonnen hat. "Searching for Beautiful Voices Along Poetry Road" ist ein musikalisches Werk, das die Besonderheiten von Zhejiang einem internationalen Publikum zugängig macht. Während der Veranstaltung dirigierte Mark Chait die Sinfonie zusammen mit Ding Yang, einem Weltklasse-Pianisten, und wichtigen Mitgliedern des Zhejiang Symphony Orchestra. Vier weitere bekannte internationale Musiker, der russische klassische Geiger Yury Revich, der amerikanische Geiger Igor Pikayzen, der deutsche Cellist Benedict Kloeckner und die japanische Bratschistin Tomoko Akasaka, nahmen ebenfalls über das Internet an der Uraufführung der Sinfonie teil. Die fließenden musikalischen Klänge, die das Publikum in das malerische Zhejiang zu entführen schienen, berührten alle und präsentierten Zhejiang auf eine würdige und gefühlvolle Weise.

Dreißig Outfits, allesamt Entwürfe führender chinesischer Modeschöpfer und Xiong Ying, dem Gründer von Heaven Gaia, wurden während der groß angelegten Modeschau "Showcasing Quintessence of Liangzhu Civilization" präsentiert. Xiong wählte die für die Liangzhu-Zivilisation typischen Totems, Jade-Artefakte und Symbole aus und kombinierte sie mit der Natur- und Kulturlandschaft südlich des Jangtse-Flusses und bot so eine einzigartige Repräsentation der Landschaft von Zhejiang. Unter den Themenbereichen "Liangzhu-Zivilisation", "Zhejiang" und "Welt" zeigte die Aufführung auf moderne, zeitgemäße und international zugängige Art die Essenz der Zivilisation Zhejiangs, so dass Menschen auf der ganzen Welt Zhejiang besser verstehen, seine malerische Landschaft schätzen lernen und den Charme der alten Zivilisation erleben können.

Menschen auf der ganzen Welt konnten so das malerische Zhejiang kennen und schätzen lernen.

https://www.youtube.com/watch?v=ExjvO1QKiEc

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1675079/image.jpg

