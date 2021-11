Einladung zum Pressegespräch: "Gasinfrastruktur ist für Grünes Gas und Wasserstoff bereit"

Wien (OTS) - Eine Infrastruktur – viele Möglichkeiten. Derzeit werden die Weichen für unsere klimaneutrale Energieversorgung der Zukunft gestellt. Die bestehende Gasinfrastruktur spielt dabei eine Schlüsselrolle: Sie sichert die Energieversorgung, speichert erneuerbaren Strom durch die Umwandlung in Wasserstoff (H2) und macht die Energiewende leistbar. Österreichs Gasnetze transportieren zukünftig immer größere Mengen an Wasserstoff (H2) sowie andere erneuerbare Gase. Damit die vollständige Umstellung von fossilem auf Grünes Gas reibungslos gelingt, haben die Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW) und der Fachverband Gas Wärme (FGW) einen Fahrplan zur Umstellung des Gasnetzes auf eine klimaneutrale Gasversorgung in Österreich ausgearbeitet.

Um auch in der Zukunft eine sichere und leistbare Energieversorgung zu gewährleisten, müssen die Potentiale an Biomethan und Wasserstoff in Österreich ausgeschöpft und auch der Import dieser grünen Gase forciert werden. Denn Österreich ist aufgrund seiner zentralen Lage eine wichtige Drehscheibe für die Gasversorgung Mitteleuropas und verfügt über eine hervorragend ausgebaute Infrastruktur.

Im Pressegespräch, das ÖVGW und FGW zusammen mit dem Fernleitungsnetzbetreiber Gas Connect Austria (GCA) und dem Gasspeicherbetreiber RAG Austria AG veranstalten, informieren wir über folgende Themen:

„Transformationspfad Gasinfrastruktur“: ÖVGW und FGW präsentieren Österreichs Weg zu einer klimaneutralen Gasversorgung.

Energiedrehscheibe Österreich: Gas Connect Austria (GCA) informiert darüber, wie Österreich weiterhin die Rolle als Energiedrehscheibe in Europa innehat.

Versorgungssicherheit Österreichs: RAG Austria AG informiert über die Bedeutung der großen Energiespeicher.



Ihre Gesprächspartner:

DI Michael Haselauer, MBA, Präsident der ÖVGW sowie Geschäftsführer der Netz Oberösterreich

