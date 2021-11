48. Untis Tagung in Salzburg

Marktführer im Bereich Stundenplanung feiert 50-jähriges Firmenjubiläum

Stockerau (OTS) - Am 18. und 19. Oktober 2021 feierte Untis in den Prunkräumen der Residenz zu Salzburg sein 50. Firmenjubiläum. Zum 48. Mal versammelten sich ca. 150 Partner, Anwender*innen, Schulleiter*innen und Administrator*innen sowie Behördenvertreter*innen, um sich über Produktneuheiten, Anwendungsbeispiele und Zukunftsideen mit Untis auszutauschen. Informative Vorträge, praxisnahe Live-Demos von Untis-Expert*innen und eine elegante Jubiläumsgala machten die Tagung zu einem einmaligen Erlebnis.

Eröffnet wurde die Tagung vom neuen CEO Stefan Raffeiner: " Untis ist ein starker Partner, der seit fünf Jahrzehnten an der Seite von Schulen steht. Mit unserem vergrößerten Team und den geplanten Produktverbesserungen machen wir uns zukunftsfit, um auch in den nächsten 50 Jahren unseren Kundinnen und Kunden eine tägliche Unterstützung im Schulalltag zu sein. "

Untis ist die Komplettlösung für Stundenplanung, Unterricht und Schulkommunikation

Um den Schullalltag für Millionen von Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrkräften zu vereinfachen, arbeitet Untis konsequent daran, die Qualität seiner Produkte zu verbessern. In den Vorträgen wurden Live-Demos von bereits veröffentlichten Design-Aktualisierungen gezeigt und exklusive Einblicke in noch geplante Features gegeben. Von der benutzerfreundlicheren Bedienung des Digitalen Klassenbuchs, über die einfache Integration von mehreren Apps über WebUntis Plattform, bis hin zu den WebUntis Mitteilungen und der Elternkommunikation – Untis hat noch viel vor in den nächsten Jahren und bleibt der Vorreiter für die Digitalisierung im Bildungsbereich.

Jubiläumsgala "50 Jahre Untis" – 50 Jahre Marktführer für Stundenplanung

Anstelle einer Laudatio wurde am Abend der Jubiläumsfilm "50 Jahre Untis" präsentiert, der die Entwicklung der Stundenplansoftware Untis zusammenfasst. Die Gründer Heinz Petters und Bernhard Gruber erinnerten sich im Interview an emotionale Momente der Firmengeschichte, z.B. als Bernhard Gruber das erste Untis Programm endlich auf einem PC von IBM zum Laufen brachte. Anschließend dankte Inhabervertreter Christian Gruber den anwesenden Vertriebspartner*innen für die stets partnerschaftliche Zusammenarbeit: " Das Geheimnis unseres Erfolges ist der intensive Austausch mit allen Beteiligten – sowohl mit unseren Kund*innen, Partnern als auch mit unseren Mitarbeiter*innen. Dafür möchte ich Euch allen herzlich Danke sagen - ohne Euch wäre Untis nicht da, wo wir heute stehen. Dieser konstruktive Dialog ist seit jeher ein zentraler Aspekt der Untis Firmenphilosophie und wir werden diese Tradition in den kommenden 50 Jahren auch so fortsetzen. " Der Galaabend wurde mit Live-Musik von Bartolomey Bittmann, einem Galadinner und einer großen Jubiläumstorte abgerundet.

Über Untis

Untis ist Marktführer im Bereich der Stundenplanung. Weltweit arbeiten über 26.000 Bildungseinrichtungen – von der kleinen Grundschule bis zur komplexen Universität – mit der Stundenplanungs-Software von Untis. Die Produkte sind in über 35 Sprachen verfügbar und ein weltweites Netz von Partnerfirmen ermöglicht eine optimale Betreuung vor Ort.



