Dr. Franz Niederl ist neuer ärztlicher Leiter

Seit Juni dieses Jahres hat Dr. med. Franz Niederl die Agenden der ärztlichen Leitung des Resorts interimistisch übernommen. Nun ist seine Position bestätigt

Bad Tatzmannsdorf (OTS) - Schon früh erkannte der 37jährige Mediziner, dass die Behandlung von Beschwerden allein, für ein zufriedenstellendes medizinisches Handeln, bei weitem nicht ausreicht. „Es geht vielmehr darum, medizinisches Wissen, mit sozialer Kompetenz, Herzlichkeit und einfühlsamen Handeln zu kombinieren. Nur so kann eine gute ärztliche Behandlung im Bio-Psychosozialen Kontext erzielt werden“, ist Niederl überzeugt.

Dr. Franz Niederl promovierte 2013 an der Medizinischen Universität Graz. Die Betreuung der Patient*innen durch herzlichen und würdevollen Umgang zu fördern, war damals wie auch heute, in der Tätigkeit der ärztlichen Leitung eines seiner wichtigsten Ziele und ein Grund, weshalb er sich auch in der Vergangenheit zahlreicher sozialer Dienste, wie etwa dem Roten Kreuz, widmete. Seit 2018 ist Niederl im ärztlichen Team des Gesundheitsresorts Bad Tatzmannsdorf tätig und folgt nun seinem Vorgänger Dr. Tobias Conrad. Mit seinem, mehr als 100 Mitarbeiter*innen bestehendem Team, wird er den Erfolgsweg der Gesundheitsausrichtung im REDUCE Gesundheitsresort Bad Tatzmannsdorf fortsetzen und weiterentwickeln.

Vor allem die große Besonderheit, gleich 3 natürliche Heilvorkommen für die Therapie unserer Patienten zur Verfügung zu haben, ist ein wohlwollendes Geschenk unserer Natur, die wir in unserem Therapieangebot bestmöglich umsetzen. In meiner neuen verantwortlichen Position ist es mir ein großes Anliegen, die bestmöglichen, „state of the art“ Behandlungsmethoden anzubieten, unsere natürlichen Heilvorkommen weiter in den Vordergrund zu rücken, und die „Gesundheitsvorsorge aktiv (GVA)“ zu unterstützen. Dies alles immer im wertschätzenden und einfühlsamen Umgang mit den Patienten und innerhalb des gesamten Teams , so die Zukunftspläne des neuen ärztlichen Leiters.

Das REDUCE Gesundheitsresort Bad Tatzmannsdorf bietet mit seinem vor zwei Jahren neu eröffneten Kurmittelhaus und vier modernen Kurhotels hervorragende Voraussetzungen für Regeneration und Prävention zur Indikation Bewegungs- & Stützapparat, gesunder Ernährung und mentaler Gesundheit. Die Pensionsversicherungsanstalt aber auch weitere Sozialversicherungspartner ermöglichen den Kur- oder GVA-Gesundheitsaufenthalt über Direktverrechnung. Für private Gesundheitsurlaube in Kombination mit exklusivem Thermengenuss stehen den Gästen sowohl das Adults-Only Reduce Hotel Thermal****S als auch das Reduce Hotel Vital****s zur Verfügung.

Mit der Bestellung des neuen ärztlichen Leiters will das Resort auch ein neues Kapitel im Bereich der mentalen Gesundheit aufschlagen. Bereits das jüngst entstandene Gesundheitsangebot „Long-Covid-Regeneration“ resultierte aus einer intensiven Zusammenarbeit mit Gesundheitspsycholog*innen und Physiotherapeut*innen.

„Wir freuen uns, dass wir mit Dr. Franz Niederl eine, mit uns bereits mehrjährig verbundene, Persönlichkeit für die Aufgabe der Ärztlichen Leitung gewinnen konnten. Gemeinsam mit einem kompetenten Team an Ärzt*innen und Therapeut*innen werden wir unser Gesundheitsangebot im Sinne unserer Gäste, Patient*innen und langjähriger Kooperationspartner auf hohem Niveau weiterentwickeln“, freut sich Andreas Leitner, Geschäftsführer im REDUCE Gesundheitsresort Bad Tatzmannsdorf.

