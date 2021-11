Wölbitsch ad Arbeitsmarkt: Jubelmeldungen sind unangebracht

Wien ist Arbeitslosenhauptstadt Österreichs – Wann kommt endlich die Entlastung der Wiener Wirtschaft?

Wien (OTS) - „Die heutigen Jubelmeldungen des AMS Wien zur Lage am Arbeitsmarkt sind völlig unangebracht. Denn wenn man zum Vergleich das Jahr 2019 heranzieht, kommt man zum Ergebnis, dass Wien das einzige Bundesland Österreichs ist, das im Oktober 2021 mehr Personen ohne Job beheimatete - Arbeitslose und Schulungsteilnehmer - als im Oktober 2019“, so Klubobmann Markus Wölbitsch angesichts der heutigen Arbeitsmarktzahlen. Statt damals 136.425 belaufen sich die aktuellen Zahlen nun auf 140.713 Personen.

"Wien ist der Arbeitslosenhotspot Österreichs. Während Österreich einen Rückgang von 3,6 Prozent verzeichnet, sind die Arbeitslosen und Schulungsteilnehmer in Wien im erwähnten Vergleichszeitraum um 3,1 Prozent gestiegen", so Wölbitsch weiter. Insgesamt sind derzeit über 40 Prozent aller österreichischen Arbeitslosen und Schulungsteilnehmer in Wien registriert.

"Wann kommt endlich die notwendige Entlastung der Wiener Wirtschaft? Es braucht dringend eine Neuausrichtung der Wiener Standort- und Beschäftigungspolitik. Warum werden etwa Arbeitsplätze mit einer Abgabe bestraft? Die Streichung dieser "Arbeitsplatzsteuer" und die Aussetzung der automatischen Gebührenerhöhung wären dringend notwendige Schritte, um diese verfehlte Politik zu beenden und dem derzeitigen Trend zur Wiener Arbeitslosenhauptstadt entgegen zu wirken", betont Wölbitsch abschließend.

