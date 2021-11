November-Programm im Cinema Paradiso St. Pölten

Filmhighlights, Bühnenprogramm und ein „Tag der Akademie“

St.Pölten (OTS) - Am Donnerstag, 4. November, lädt das Cinema Paradiso St. Pölten ab 11 Uhr bei freiem Eintritt zum „Tag der Akademie“ der Akademie des österreichischen Films, bei dem die Themen Filmbildung – Wissensvermittlung von und durch Film sowie Nachhaltigkeit im Mittelpunkt stehen; Anmeldungen unter e-mail event @ oesterreichische-filmakademie.at.

Bereits am Tag zuvor, morgen, Mittwoch, 3. November, machen die Wortakrobaten von Buntspecht im Zuge ihrer „Spring Bevor du Fällst“-Tour Station im Cinema Paradiso St. Pölten. Am Donnerstag, 18. November, folgt My Ugly Clementine mit Indie-Pop, am Mittwoch, 24. November, eine weitere Ausgabe Tagebuch-Slam sowie am Donnerstag, 25. November, Stiller Has und das Alex Miksch Trio, die an einem Abend zwei Konzerte zwischen Blues, Rock und Mundart präsentieren; Beginn ist jeweils um 20 Uhr.

Das Filmprogramm umfasst u. a. die französische Historienkomödie „À la Carte“, „Contra“ mit Christoph Maria Herbst und Nilam Farooq, „Große Freiheit“ mit Franz Rogowski und Georg Friedrich sowie „Respect“ mit Jennifer Hudson als Aretha Franklin.

Das „Film-Café“ serviert jeden Montag ab 16 Uhr Kaffee und Kuchen -zu „Schachnovelle“ (8. November), „Es ist nur eine Phase, Hase“ (15. November), „The Father“ (22. November) und „Klammer“ (29. November). „Film, Wein und Genuss“ kombiniert am Dienstag, 30. November, „À la Carte“ und „Respect“ mit regionalen Schmankerln aus St. Veit an der Gölsen und Weinen aus Reichersdorf.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten unter 02742/21400 und www.cinema-paradiso.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse