Arnoldner/Jungnickel: In Gedanken bei den Opfern des grausamen Attentats in der Wiener Innenstadt

Neue Volkspartei Wien gedenkt den Opfern des islamistischen Attentats vom 2.November 2020

Wien (OTS) - „Unser Mitgefühl gilt vor allem den Angehörigen der Personen, die in dieser Nacht dem Anschlag zum Opfer gefallen und verletzt wurden“, so Stadträtin und Landesgeschäftsführerin Bernadette Arnoldner. „Unser Dank gilt allen Helferinnen, Helfern und Einsatzkräften, die in dieser Nacht für die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürgern sorgten“.

„Dieser terroristische Anschlag war ein Angriff auf unsere freie demokratische Gesellschaft und hat das Grundbedürfnis der Wienerinnen und Wiener nach einem sicheren und selbstbestimmten Leben zutiefst erschüttert. Umso wichtiger ist es, dass wir als überzeugte Demokraten nun klar bekennen, dass unser Rechtsstaat und unsere demokratische Grundordnung stärker sind als Extremismus und der Hass“, meint Stadträtin Jungnickel Isabelle.

Weiter mahnt Bernadette Arnoldner ein: „Es muss seitens der rot-pinken Stadtregierung alles unternommen werden, damit sich diese fürchterlichen Vorfälle nie mehr wiederholen können.“

