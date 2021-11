Thomas Rodrigo Beranek neuer Geschäftsführer der REISSWOLF Österreich GmbH

Ich freue mich sehr, gemeinsam mit einem topmotivierten Team den erfolgreichen Weg fortzuführen und ein weiteres erfolgreiches Kapitel aufzuschlagen. Durch Innovationen möchten wir unsere Kunden dabei unterstützen, Geschäftsprozesse zu digitalisieren, um erfolgreich die unternehmerische Zukunft zu gestalten Thomas Rodrigo Beranek, MSc

Leobendorf (OTS) -

Thomas Rodrigo Beranek, MSc (32) ist bereits seit 2015 als Bereichsleiter für die Archivierung und Digitalisierung beim Marktführer von Lösungen im Bereich Datensicherheit tätig.



Nun wurde er mit 1. November 2021 zum Geschäftsführer der REISSWOLF Österreich GmbH bestellt.



„Ich freue mich sehr, gemeinsam mit einem topmotivierten Team den erfolgreichen Weg fortzuführen und ein weiteres erfolgreiches Kapitel aufzuschlagen. Durch Innovationen möchten wir unsere Kunden dabei unterstützen, Geschäftsprozesse zu digitalisieren, um erfolgreich die unternehmerische Zukunft zu gestalten“ , so der nunmehrige Geschäftsführer.

Thomas Rodrigo Beranek, MSc wird gemeinsam mit Mag. Werner Gruber und Siegfried Schmedler die REISSWOLF Österreich GmbH führen.

Werner Gruber, der das Unternehmen REISSWOLF Österreich GmbH - eine 100-prozentige Tochter der REISSWOLF International AG - gemeinsam mit Siegfried Schmedler leitet, über den neuen Geschäftsführer: „Thomas Beranek hat wesentlich dazu beigetragen REISSWOLF Österreich in die digitale Zukunft zu führen und dabei Prozesse sowie Strukturen zu optimieren. Seine langjährige Erfahrung in der Branche, sowie seinen Fähigkeiten im Aufbau von neuen Geschäftsfeldern sind besonders hervorzuheben. Ich bin hoch erfreut, ihn als Geschäftsführer im Team zu haben! Unser Ziel ist es, unsere Kundinnen und Kunden mit höchster Qualität und Fachkompetenz zu bedienen. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm.“

Über REISSWOLF in Österreich

Die REISSWOLF Österreich GmbH bietet ein 360° Leistungsportfolio rund um Datenschutz und Datensicherheit für sensible Dokumente: von der Erstellung und Verarbeitung von Daten, über die Archivierung und Digitalisierung, bis hin zur datenschutzkonformen Vernichtung. Seit Jahren ist REISSWOLF in Österreich tätig und derzeit rund 135 Beschäftigte. Neben der Firmenzentrale im niederösterreichischen Leobendorf hat das Unternehmen Standorte in Oberösterreich, Tirol und Kärnten.

