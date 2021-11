„Spaziergang im Cottage“ ab 7.11. im Bezirksmuseum 18

Wien (OTS/RK) - Der Wiener Zeichner und Maler Peter Schmidt hat in den Jahren 2018 bis 2021 bei zahlreichen Streifzügen durch das Cottage-Viertel viele reizvolle Motive entdeckt und in Bildern festgehalten. 35 Arbeiten des Künstlers werden von Sonntag, 7. November, bis Montag, 29. November, im Währinger Bezirksmuseum (18., Währinger Straße 124) in einer Ausstellung mit dem Titel „Spaziergang im Cottage“ gezeigt. Eine breite Palette hübscher Zeichnungen (Format A 5) reicht von der „Villa Heinrich Ritter von Ferstel“ bis zur „Emmerich Kalman-Villa“ und der „Johannes Heesters-Villa“. Offen ist die Schau Sonntag (10.00 bis 12.00 Uhr), Montag (10.00 bis 12.00 Uhr) und Donnerstag (17.00 bis 19.00 Uhr). Der Zutritt ist gratis, Spenden werden erbeten. Das ehrenamtlich tätige Museumsteam (Leitung: Doris Weis) ersucht um Einhaltung der aktuellen Corona-Bestimmungen. Auskunft per E-Mail: bm1180@bezirksmuseum.at.

Peter Schmidt ist Autodidakt und seit der Jugend als Zeichner und Maler aktiv. Der 1947 geborene Künstler arbeitet mit dem Zeichenstift und fertigt auch gerne Aquarelle und Acrylwerke an. Wiederholt absolvierte der vormalige Nachrichtentechniker erfolgreiche Ausstellungen im Inland und Ausland (Singapur, Hongkong, Kärnten, Wien). Sammlerinnen und Sammler rund um den Globus (USA, Holland, u.a.) haben Arbeiten von Schmidt erworben. Die 35 Zeichnungen mit detailliert ausgeführten Ansichten aus dem Cottage-Viertel wurden im letzten Museumsheft „Unser Währing“ (Nummer 2/3 aus 2021) abgedruckt. Infos dazu: Telefon 4000/18 127 (während der Öffnungsstunden des Museums). Der „Wiener Cottage Verein“ ist via E-Mail zu erreichen: sekretariat@cottageverein.at. Anfragen an Peter Schmidt per E-Mail: pschmidt.violine@chello.at.

Wiener Cottage Verein: https://cottageverein.at/2016/

