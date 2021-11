„Das kannst du dir sparen“ sagen die „Science Busters“ am 3. November

Mit Martin Puntigam, Florian Freistetter und Peter Weinberger um 22.10 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - 1,5 Grad mehr lautet das Ziel des Pariser Klimaabkommens – mit 1,1 Grad ist bereits mehr als die Hälfte geschafft! Warum man darüber trotzdem nicht in Jubel ausbrechen soll, schauen sich die „Science Busters“ am Mittwoch, dem 3. November 2021, um 22.10 Uhr in ORF 1 an. Die neue Ausgabe zum Thema „Das kannst du dir sparen“ klärt Fragen wie: Soll man Eisbären in Frischhaltefolie einwickeln? Und was gibt‘s bei Hühnern zum Weltspartag?

Für Aufklärung sorgen diesmal Martin Puntigam (Kabarettist, Universitätslektor Uni Graz), Astronom Dr. Florian Freistetter und Associate Professor Peter Weinberger (Chemie, TU-Wien), die, als naturwissenschaftliche Sparefrohs, jedes Grad zweimal umdrehen.

Fans des Wissenschaftskabaretts finden viele weitere Folgen der Science Busters auch auf Flimmit (https://flimmit.at).

