BMI: Gedenken an im Dienst getötete Polizistinnen und Polizisten

Kranzniederlegung mit Innenminister am Heldenplatz in Wien – 375 Frauen und Männer seit 1945 im Exekutivdienst ums Leben gekommen – jährlich rund 1.000 verletzte Polizeibedienstete

Wien (OTS) - „Opfer in Erfüllung der Pflicht – so lautet die Inschrift am Denkmal der Exekutive. Seit 1945 haben 375 Polizistinnen und Polizisten in Erfüllung ihrer Pflicht im Exekutivdienst ihr Leben verloren“, sagte Innenminister Karl Nehammer am 2. November 2021 bei der Kranzniederlegung am Denkmal der Exekutive am Wiener Heldenplatz. „Sie haben für die Menschen in Österreich das Wertvollste gegeben, das es gibt, das eigene Leben“, sagte der Innenminister. „Wir werden keine dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jemals vergessen.“

Auch den rund 30.000 Polizistinnen und Polizisten, die derzeit für die Sicherheit in Österreich sorgen, sprach Nehammer seinen Dank aus: „Ohne Ihren aufopfernden Dienst und Ihre Leistungsbereitschaft wäre unsere Gesellschaft eine ganz andere. Sie schützen demokratische Rechte, helfen den Schwachen und Hilfsbedürftigen und sichern das friedliche Zusammenleben – dafür möchte ich Ihnen danken.“ Wie gefährlich der Polizeidienst sei, zeige der Umstand, „dass jährlich rund 1.000 Polizistinnen und Polizisten bei der Ausübung ihres Dienstes verletzt werden“, ergänzte der Innenminister.

Terrornacht hat alle erschüttert – In Gedanken bei den Opfern

Bei der Kranzniederlegung gedachten der Innenminister und die Bediensteten des Innenministeriums auch den Opfern des Terrorangriffs vor einem Jahr in Wien. „Die Nacht, in der vier Menschen ihr Leben verloren haben und 23 zum Teil schwer verletzt wurden, hat uns alle erschüttert. Ziel des Terroristen war, unsere Gesellschaft zu spalten. Das ist ihm nicht gelungen – er hat vielmehr das Gegenteil bewirkt. Selten ist Österreich so einig zusammengestanden“, sagte der Innenminister.

„Opfer und Pflicht – dafür steht auch der heutige Tag, wenn wir dem furchtbaren Terrorakt vor einem Jahr in Wien gedenken“, sagte der Innenminister. „Hunderte Polizistinnen und Polizisten haben an diesem Tag unter Einsatz ihres eigenen Lebens den schwer bewaffneten Terroristen bekämpft, der vier Menschen getötet und viele verletzt hat. Bei diesem Einsatz ist auch ein Polizist lebensgefährlich verletzt worden – er ist jetzt wieder zurück auf dem Weg in den Dienst. Dieses selbstlose Eingreifen ist der Inbegriff von Pflichtbewusstsein.“

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Inneres

Oberst Markus Haindl, BA MA

Pressesprecher des Bundesministers

+43 (0) 1-531 26 – 90 1021

markus.haindl @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at