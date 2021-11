Margareten: Ausstellung und Kunstmarkt „Kaleidoskop“

Bis 28.11.: Werke von 22 Malerinnen und Malern, Info: 0680/32 40 950

Wien (OTS/RK) - Der Verein „Künstlerkreis Kaleidoskop“ lädt zu seiner Gemälde-Ausstellung mit dem Titel „Shades Of Colours“ ein, die mit einem Kunsthandwerksmarkt kombiniert ist. Die Eröffnung der Schau findet am Mittwoch, 3. November, ab 19.00 Uhr, im Pfarrgebäude 5., Siebenbrunnenfeldgasse 24, statt. Der Eintritt zur Vernissage ist frei. Die Veranstaltung wird seitens des Bezirkes unterstützt. Bis Sonntag, 28. November, können abstrakte und gegenständliche Bilder mit vielerlei Motiven von 22 „Kaleidoskop“-Mitgliedern (Ölgemälde, Aquarelle, u.a.) kostenlos besichtigt werden. Die Ausstellung und der Markt sind Mittwoch bis Samstag von 10.00 bis 18.00 Uhr sowie Sonntag von 9.00 bis 12.00 Uhr geöffnet. Der Verein ist unter der Telefonnummer 0680/32 40 950 erreichbar. Erteilung von Auskünften via E-Mail: 3k.kaleidos@gmx.at.

Ergänzend zur Bilder-Ausstellung „Shades Of Colours“ wird auf dem angeschlossenen Markt edles Kunsthandwerk von Herstellerinnen und Herstellern aus Österreich feilgeboten. Eine Sichtung der breiten Warenpalette, von Seife und Briefpapier bis zu Likör, Schmuck und Drechslerarbeiten, lohnt sich. Punsch, Tee und Knabbereien sowie ein „Kinder-Programm“ runden die Veranstaltung ab, bei der die aktuellen Corona-Richtlinien gelten. Internet-Info: www.kunstkaleidoskop.at.

