„Talk 1: Menschen der Woche“ am 3. November um 22.35 Uhr in ORF 1

Der Helfer der Terrornacht Osama Abu El Hosna und „Popstar“ der Kunst Leon Löwentraut im Gespräch bei Lisa Gadenstätter

Wien (OTS) - Lisa Gadenstätter begrüßt am Mittwoch, dem 3. November 2021, um 22.35 Uhr in ORF 1 in einer neuen Ausgabe von „Talk 1:

Menschen der Woche“ Gäste zu u. a. folgenden Themen: Ein Jahr Terroranschlag in Wien – Der Helfer Osama Abu El Hosna berichtet; und der Popstar der Maler – Der 23-jährige Leon Löwentraut mischt die Kunstwelt auf.

Osama Abu El Hosna: Der heute 24-Jährige wurde in den Tagen nach dem Terroranschlag in Wien als einer der Helfer in der Terrornacht bekannt. El Hosna hatte in einem mutigen Akt einen Polizisten aus der Schusslinie gebracht. Seit neun Jahren lebt der junge Mann, der aus dem Gazastreifen geflohen ist, und von sich selbst sagt, dass er im Krieg geboren wurde, in Österreich. Seine fesselnde und berührende Geschichte hat er nun in dem Buch „Wie wir nicht sind“ niedergeschrieben.

Leon Löwentraut: Er gehört mit seinen 23 Jahren bereits zu den angesagtesten Malern dieser Zeit, gilt als „Popstar“ unter den Künstlern und absolutes Ausnahmetalent. Weltweit werden seine Bilder ausgestellt. Das Magazin Forbes wählte ihn auf Platz 3 der 30 einflussreichsten Persönlichkeiten unter 30 Jahren im deutschsprachigen Raum. Im Gespräch mit Lisa Gadenstätter gibt er Einblicke in seine spannende Biographie als Gesicht einer jungen Künstlergeneration, sein Verständnis von Kunst und was diese für die Gesellschaft bedeutet. Und er erzählt, wie er schon als Siebenjähriger die ersten Bilder gemalt und mit 12 Jahren seine ersten Gemälde einer örtlichen Pizzeria verkauft hat.

