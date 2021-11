„WELTjournal/WELTjournal +“: „Deutschland – verheizte Heimat für die Kohle“ und „Milliardenschwer – das System Milch“

Zum ORF-Schwerpunkt „MUTTER ERDE: Klima schützen, Arten schützen – Nachgefragt“ am 3. November ab 22.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Zum ORF-Schwerpunkt „MUTTER ERDE: Klima schützen, Arten schützen – Nachgefragt“ (Details unter presse.ORF.at) zeigt das „WELTjournal“ – präsentiert von Patricia Pawlicki – am Mittwoch, dem 3. November 2021, um 22.30 Uhr in ORF 2 die Reportage „Deutschland – verheizte Heimat für die Kohle“. Im „WELTjournal +“ folgt um 23.05 Uhr die Dokumentation „Milliardenschwer – das System Milch“.

WELTjournal : „Deutschland – verheizte Heimat für die Kohle“

Obwohl der Kohleausstieg in Deutschland längst beschlossen ist, werden im Rheinland weiterhin ganze Dörfer abgerissen und die Bewohner/innen zwangsabgesiedelt, um Europas größtem Kohleabbaugebiet, dem Rheinischen Revier mit dem Tagebau Garzweiler II, Platz zu machen. Anwohner/innen der betroffenen Ortschaften Lützerath, Keyenberg, Kuckum, Berverath, Ober- und Unterwestrich wehren sich. Unterstützung bekommen sie von Klimaaktivisten und Umweltschützern.

„WELTjournal“-Reporter Patrick Hafner und Benedict Feichtner besuchen in Lützerath Menschen, die seit Generationen hier leben und nun den Abrissbaggern weichen müssen. Mit den Dörfern werden auch historische, teils denkmalgeschützte Bauwerke zerstört, wie etwa der neo-romanische Immerather Dom. Um den bedrohten Hambacher Forst vor einer Rodung zu schützen, leben dort Dutzende Aktivistinnen und Aktivisten seit Jahren in Baumhäusern. Für die nächsten Tage und Wochen sind rund um das riesige Kohleabbaugebiet jede Menge Protestaktionen geplant.

WELTjournal +: „Milliardenschwer – das System Milch“

Fast auf jeder Milchpackung sieht man das Bild glücklicher Kühe, doch die Wirklichkeit sieht anders aus: Vom romantisch verklärten Bild der idyllischen Milchviehwirtschaft ist nicht mehr viel übrig, die Milchproduktion ist heute eine milliardenschwere Industrie mit hochgezüchteten Turbo-Kühen und automatisierten Arbeitsprozessen. Der Südtiroler Filmemacher Andreas Pichler wirft im „WELTjournal +“ einen Blick hinter die Kulissen der Milchproduktion. Er trifft Landwirte, Industrielle, Wissenschafter/innen und Lobbyisten und zeigt, welche weitreichenden Folgen das große Geschäft mit der Milch hat – auf die Tiere, auf die Umwelt und auf uns Menschen selbst.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at