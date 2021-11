ÖVP gedenkt der Opfer des islamistischen Terroranschlages vom 2. November 2020

Kurz: „Terroranschlag war ein Angriff auf unsere freie Gesellschaft.“

Wien (OTS) - „Am heutigen Tag jährt sich der schreckliche Terroranschlag vom 2. November 2020. Dieser Tag wird uns allen immer in Erinnerung bleiben. Am Jahrestag der schrecklichen islamistischen Tat sind unsere Gedanken bei den Opfern und unser Mitgefühl bei den Hinterbliebenen und all jenen unschuldigen Menschen, die teils schwere körperliche und seelische Wunden davongetragen haben und auch heute noch damit zu kämpfen haben“, so Sebastian Kurz, Bundesparteiobmann der neuen Volkspartei.

„Dieser Anschlag war ein Angriff auf uns alle und auf unsere freie Gesellschaft. Aber auch ein Jahr nach diesem schrecklichen Anschlag stehen wir zusammen und lassen uns nicht von diesem Hass spalten! Wir werden entschieden dagegen ankämpfen und unsere Demokratie mit allen Mitteln verteidigen“, so Kurz.

Bundesparteiobmann Sebastian Kurz erinnert an die Leistungen der Einsatzkräfte und die beeindruckende Solidarität im In- und Ausland: „Unser Dank gilt nach wie vor besonders den Sicherheits- und Rettungskräften sowie allen Menschen, die sich durch Mut und Zivilcourage ausgezeichnet haben und unseren internationalen Partnern, die uns solidarisch zur Seite standen.“

