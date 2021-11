FPÖ – Kickl fordert sofortige Rücknahme des 3G-Regimes am Arbeitsplatz

Kickl wird Zwangsmaßnahmen auch bei Gesprächstermin mit Schallenberg zum Thema machen

Wien (OTS) - „Das 3G-Regime am Arbeitsplatz ist eine evidenzbefreite Schikane der Regierung und psychische Gewalt gegenüber nicht geimpften Menschen. Es braucht einen Schulterschluss aller von der Regierung tyrannisierten und betrogenen Bürger. Unsere verfassungsmäßig garantierte Freiheit kann uns niemand nehmen, um sie uns unter bestimmten willkürlichen Auflagen dann stückweise wieder zurückzugeben. Wer das nicht versteht, agiert totalitär“, betonte heute FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann NAbg. Herbert Kickl.

Der freiheitliche Bundesparteiobmann forderte eine sofortige Rücknahme des 3G-Regimes am Arbeitsplatz und selbstverständlich auch den Verzicht auf alle weiteren geplanten „Zwangs-Gs“. „Das werde ich auch in meinem Gespräch mit Bundeskanzler Schallenberg zum Ausdruck bringen“, kündigte Kickl an. Die Regierung marschiere schnurstracks in Richtung eines Gesundheitsdesasters und der völligen Ausschaltung der Grund- und Freiheitsrechte. „Wer schweigt oder dieses Vorgehen unterstützt, macht sich mitschuldig“, so Kickl.

