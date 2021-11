Zwölf Verkehrstote in der vergangenen Woche

298 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 1. November 2021

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben je vier Pkw-Lenker sowie vier Pkw-Mitfahrer, zwei Fußgänger und je ein Moped-Lenker und ein Fahrrad-Lenker bei neun Verkehrsunfällen. Zu einem besonders tragischen Verkehrsunfall kam es am Sonntag, 31. Oktober 2021, im Bezirk Graz-Stadt, Steiermark, bei dem insgesamt drei Personen verstarben. Der 22-jährige Pkw-Lenker verlor aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug, kam rechts von der Fahrbahn ab und fuhr zwischen Brückengeländer und einer Absperrung vor der Böschung hindurch. Anschließend kam er mit seinem Pkw im Bereich der Befestigung des mittleren Brückenpfeilers auf. Schließlich wurde er in die Mur geschleudert, wo er mitsamt seiner zwei Mitfahrer versank. Der 22-Jährige sowie seine 23- und 27-jährigen Mitfahrer verstarben. Am verlängerten Wochenende verunglückten fünf Verkehrsteilnehmer tödlich.

Sechs Personen kamen in der Vorwoche auf einer Landesstraße B, drei auf einer Gemeindestraße, zwei auf einer Landesstraße L und einer auf einer Autobahn ums Leben. Vier Verkehrstote mussten in Oberösterreich, drei in der Steiermark, zwei in Niederösterreich sowie je einer in Kärnten, Tirol und Vorarlberg beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in je zwei Fällen Unachtsamkeit/Ablenkung und Vorrangverletzung, sowie in je einem Fall Fehlverhalten von Fußgänger, gesundheitliche Beeinträchtigung und nicht angepasste Geschwindigkeit. Bei zwei Unfällen konnte die Ursache bisher nicht geklärt werden. Vier tödliche Verkehrsunfälle waren Alleinunfälle und fünf Verkehrstote waren ausländische Staatsangehörige.

Vom 1. Jänner bis 1. November 2021 gab es im österreichischen Straßennetz 298 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2020 waren es 304 und 2019 waren es 360.

