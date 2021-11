Bezirksmuseum 8: Risako Hiramatsu singt Haiku-Lieder

Anmeldung für 9.11.: reservierung.info.paulownia8@gmail.com

Wien (OTS/RK) - Seit Jahren widmet sich die Sängerin Risako Hiramatsu der Vertonung japanischer Kurzgedichte (Haikus, Tankas). In ihrem neuen Programm spannt die Sopranistin einen Klangbogen im Zeichen zeitgenössischer Dichtung aus Österreich und Japan. Der Tondichter Gerald Resch hat sich Texten des Autors H.C. Artmann (1921 – 2000) angenommen, der einst im 8. Bezirk ansässig war. Bei einem Konzert am Dienstag, 9. November, im Saal im Bezirksmuseum Josefstadt (8., Schmidgasse 18) bringen Risako Hiramatsu sowie die Pianistin Eriko Muramoto einen „Kleinen musikalischen ‚Haiku-Gruß‘ an H.C. Artmann zum 100. Geburtstag“ zu Gehör. Um 19.30 Uhr startet der erbauliche Musik-Abend (Einlass: ab 19.00 Uhr). Ein fixes Eintrittsgeld wird nicht verlangt. Das Publikum soll individuelle Spenden entrichten und die aktuellen Corona-Regeln befolgen. Ebenso sind Anmeldungen erforderlich: reservierung.info.paulownia8@gmail.com. Der „Live-Stream“ zum Konzert: https://www.youtube.com/watch?v=Bbi0xmiMWul.

Die ehrenamtliche Leiterin des Josefstädter Bezirksmuseum, Maria Ettl, ermöglicht laufend die Durchführung von Kultur-Aktivitäten im dortigen Festsaal (Konzerte, Lesungen, Vorträge, u.a.). Unter der Rufnummer 403 64 15 beantwortet die Bezirkshistorikerin gerne Fragen dazu. Auskünfte via E-Mail: bm1080@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Sopranistin Risako Hiramatsu (Sirene Operntheater): www.sirene.at/kuenstler/hiramatsu-risako/

Pianistin Eriko Muramoto (Mica): https://db.musicaustria.at/node/203068

Komponist Gerald Resch: www.geraldresch.at

Hans Carl Artmann (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Hans_Carl_Artmann

