Wöginger/Mahrer: Terror vom 2. November mahnt uns, wachsam zu bleiben

Stv. ÖVP-Klubobmann und ÖVP-Sicherheitssprecher gedenken Anschlags-Opfern von 2020 – Gemeinsam und entschlossen Demokratie und Freiheit verteidigen – Dank an Polizeikräfte

Wien (OTS) - "Der schreckliche Terroranschlag in Wien heute vor einem Jahr lässt uns an die Opfer gedenken und mahnt gleichzeitig dazu, stets wachsam zu bleiben. Klar ist: In Österreich verteidigen wir entschlossen unsere Werte der Demokratie und der Freiheit sowie das friedliche Zusammenleben", betonen der stv. ÖVP-Klubobmann August Wöginger und ÖVP-Sicherheitssprecher Karl Mahrer. Extremismus und Radikalismus "lassen wir in unserem Land nicht zu" – damit das auch so bleibe, gelte es "als Gesellschaft umso geschlossener zusammenzustehen", so Wöginger.

Am 2. November 2020 hatte ein krimineller Extremist vier Menschen getötet und 23 weitere Personen zum Teil schwer verletzt, "es war dem raschen und effizienten Eingreifen der Polizistinnen und Polizisten zu verdanken, dass diese entsetzliche Tat nicht noch mehr Opfer gefordert hat. Dafür gilt ihnen unser aller Dank", hält Mahrer fest. Die Bundesregierung und das Parlament haben in Folge der Ereignisse weitere Schritte für breit gefächerte Maßnahmen zur Prävention und Deradikalisierung gesetzt. Wöginger und Mahrer abschließend: "Wer in unserem Land lebt, der hat sich kompromisslos zu unseren Werten zu bekennen. Hass und Terror haben in unserer Republik Österreich keinen Platz." (Schluss)

