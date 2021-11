"Marmor. Bronze. Verantwortung. Kolloquium für Veränderung am Lueger-Platz" am 7. November im mumok

Ein Kolloquium von LICRA–Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme en Autriche und mumok

Wien (OTS) - Die Diskussion um das Ehrenmal für den ehemaligen Wiener Bürgermeister (1897–1910) Karl Lueger ist älter als das Ehrenmal selbst. Bereits die ursprünglich geplante Aufstellung auf dem heutigen Rathausplatz war umstritten und kam nicht zustande. 1926 wurde es schließlich zwischen Stubenring und Dominikanerbastei enthüllt.

Das Kolloquium Marmor. Bronze. Verantwortung. Kolloquium für Veränderung am Lueger-Platz am 7. November 2021 in der mumok Hofstallung geht von der grundsätzlichen Annahme aus, dass es sich hier nicht um ein "neutrales Denkmal" handelt, sondern um ein Ehrenmal. Die Ehrung Luegers manifestiert sich in seiner überlebensgroßen Figur, seinem mit Gold geschmückten Namen, den Reliefen und Standbildern, die seine Taten preisen, und der Benennung des Platzes nach ihm.



Im Zuge der Protestbewegungen nach dem Mord an George Floyd wurde das Ehrenmal in einer Intervention als "Schande" markiert. Diese Beschreibung war Anstoß zu einer Reihe von Petitionen, performativen Interventionen und Meinungsartikeln im vergangenen Jahr. Unter diesen Aktionen war ein von der LICRA koordinierter Aufruf von fünfzig prominenten Persönlichkeiten des Wiener Wissenschafts-, Kunst- und Kulturlebens mit folgendem Wortlaut: "Das Karl-Lueger-Ehrenmal und der Dr.-Karl-Lueger-Platz ehren einen der prononciertesten Antisemiten des 19. Jahrhunderts. Diese Ehrung ist selbst antisemitisch und verfälscht Geschichte. Wir fordern daher eine Veränderung an Platz und Ehrenmal, die unmissverständlich jede Ehrung Luegers verunmöglicht."



Durch die sechs Panels des Kolloquiums, welche unter anderem die Kompetenzen von Historiker*innen, Rechtsextremismusforscher*innen, Kunsthistoriker*innen, Aktivist*innen und Künstler*innen bündeln, soll die laufende Meinungsdebatte auf eine wissenschaftliche Basis gestellt werden. In der historischen Perspektive wird die Person Luegers, die Ikonographie und Ideologie des Ehrenmals sowie die Geschichte der Gegnerschaft beleuchtet. Mit Blick auf die Zukunft werden Gegendenkmale, der Umgang mit öffentlichem Raum und die Frage, ob die Entfernung des Ehrenmals Geschichtsauslöschung bedeutet – wie in der laufenden Debatte so häufig behauptet wird –, verhandelt.

Mit: Gerald Bast, Sabeth Buchmann, Tim Corbett, Lucile Dreidemy, Zuzanna Dziuban, Urte Evert, Alexandra Föderl-Schmid, Edi Freudmann, Rainer Fuchs, Harald D. Gröller, Judith Goetz, Daniela Hammer-Tugendhat, Johann Hartle, Deborah Hartmann, Gabu Heindl, Veronica Kaup-Hasler, Elke Krasny, Mary M. Lane, Hannah Lessing, Sylvie Liska, Maria Mayrhofer, Willi Mernyi, Ariel Muzicant, Doron Rabinovici, Dirk Rupnow, Renata Schmidtkunz, Richard C. Schneider, Rainer Schüller, Tanja Schult, Vanessa Spanbauer, Barbara Staudinger, Edmund de Waal, Bernhard Weidinger, Florian Wenninger, Luisa Ziaja

Ablauf der Veranstaltung und Zusammensetzung der einzelnen Panels: http://licra.contextxxi.org/



Das Panel wird auf der Website des mumok gestreamt: https://www.mumok.at/de/marmor-bronze-verantwortung





Wir weisen darauf hin, dass beim Betreten der Hofstallung die 2-G-Regel (geimpft und/oder genesen) gilt: Alle Teilnehmer*innen und Besucher*innen der Veranstaltung müssen daher einen Impf- oder einen Genesungsnachweis vorweisen. Wir empfehlen außerdem, während der Veranstaltung die FFP2-Maske zu tragen. Da aus Coronaschutzgründen die Kontaktdaten alle Teilnehmer*innen der Veranstaltung erhoben werden müssen, bitten wir rechtzeitig zu kommen, um Verzögerungen zu vermeiden.

