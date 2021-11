Faßmann: „Schulen stemmen nach Ferien das Rückkehrmanagement“

Bildungsminister begrüßt 3G-Regel am Arbeitsplatz: „An den Schulen seit Februar eine Selbstverständlichkeit“

Wien (OTS) - Für rund 1,1 Millionen Schülerinnen und Schüler startet nach den Herbstferien morgen wieder die Schule. Bildungsminister Heinz Faßmann: „Um die Schule auch in Zeiten hoher Inzidenzen möglichst sicher zu gestalten, werden Schülerinnen und Schüler morgen wieder testen. Die Schulen stemmen damit einen Großteil des Rückkehrmanagements nach den Ferien. Davon profitiert die ganze Gesellschaft.“ An den Schulen wurden in diesem Schuljahr bereits rund 5 Millionen PCR-Tests und 10 Millionen Antigentests durchgeführt.

Faßmann begrüßt, dass die 3G-Regel nun auch am Arbeitsplatz eingeführt wird. „Für die Schulen ist 3G seit Februar eine Selbstverständlichkeit. Wir haben ausgesprochen gute Erfahrungen damit gemacht. Die Tests, mittlerweile auch die PCR-Tests, sind gut eingeführt und akzeptiert. Ich danke den Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften und Schulleitungen für die konsequente Durchführung der Testungen und wünsche allen einen erfolgreichen Start nach den Ferien.“

