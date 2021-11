5. Bezirk: Marinkovic liest am 5.11. im „read!!ing room“

Erteilung von Auskünften: schreibtisch@readingroom.at

Wien (OTS/RK) - Der Verein „read!!ing room“ (5., Anzengrubergasse 19/1) kündigt eine Literatur-Veranstaltung an: Am Freitag, 5. November, kommt Nino Marinkovic ins Vereinslokal im 5. Bezirk in der Anzengrubergasse 19 und liest dort seine neuen Essays. Beginn des Rezitationsabends: 19.00 Uhr. Die Zuhörerinnen und Zuhörer werden um Einhaltung der aktuellen Corona-Richtlinien und um Zahlung von „Kulturbeiträgen“ (Vorschlag: mindestens 5 Euro) gebeten. Auskünfte und Anmeldungen: Telefon 0699/19 66 22 42 (Neil Y. Tresher), E-Mail schreibtisch@readingroom.at.

Der aus Kroatien stammende Autor war schon 2017 mit einer „O-Töne-Lesung“ im „read!!ing room“ zu Gast und trägt nun jüngst entstandene Texte vor. Seit 1991 lebt und arbeitet Marinkovic in Wien, wo er sich neben dem schriftstellerischen Wirken als Lehrer betätigt. In Kroatien hat der Schreiber mehrere Bücher veröffentlicht. Mehr Informationen über dieses Kultur-Angebot sind im Internet nachlesbar: http://readingroom.at.

