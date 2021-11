Raus aus dem Stimmungstief!

Wien (OTS) - Mit einer Depression verliert die Welt an Farbe – ganz im wörtlichen Sinne, denn Betroffene nehmen ihr Umfeld wie durch einen Grauschleier wahr. Typisch für das Stimmungstief ist auch Antriebslosigkeit. Sie ist keine Frage mangelnden Wollens. Vielmehr schlagen sich durcheinander geratene Botenstoffe im Gehirn auf das Gemüt – ähnlich wie ein gebrochenes Bein verhindert, dass jemand einen Marathon läuft. Ein verletzter Fuß heilt durch eine Bandage: Und auch zur Behandlung von Depressionen stehen eine Reihe von Therapiemöglichkeiten zur Verfügung. Wie sich Lichtblicke finden lassen und was dabei hilft, neuen Mut zu fassen.





Außerdem in der November-Ausgabe von MEDIZIN populär:

Yoga: Mehr als Kopfstand

Yoga ist in aller Munde, egal ob Fernsehen, Social Media oder Werbung: Was bis vor einigen Jahren eher in die Ecke „Esoterik“ gestellt wurde, ist nun fixer Bestandteil eines modernen Lebensstils. Warum man für Yoga kein Akrobat sein muss, wie sich auch mit einfachen Übungen körperliches und geistiges Wohlbefinden erlangen lässt und was einen guten Yogalehrer ausmacht.





Fettleber-Epidemie

Süße Getränke und fettes Essen: Das sind inzwischen die Hauptursachen für eine regelrechte „Fettleber-Epidemie“, die auch in Österreich grassiert: Experten gehen davon aus, dass bereits jeder Dritte eine Fettleber hat, in der Altersgruppe der 50- bis 60-Jährigen gar jeder Zweite. Selbst Jugendliche und sogar Kinder sind aufgrund ihres hohen Zuckerkonsums immer häufiger betroffen. Wie die Krankheit verläuft und was man dagegen tun kann.

Die aktuelle Ausgabe von MEDIZIN populär erscheint am 2. November 2021.





