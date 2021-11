"+ sonderpreis metallbau" für neue Innsbrucker Landmark

Sauritschnig für Urbanen Hybrid ausgezeichnet

Ein Gebäude wird von Menschen für Menschen geschaffen – von der Idee über die Planung bis hin zur Ausführung. Jene Gewerke, die im Rahmen des Alu-Glas-Fassadenbaus wichtige Aufgaben erfüllen, zeichnen wir mit diesem Preis gemeinschaftlich aus Harald Greger, Aluminium-Fenster-Institut 1/2

Besonders markant und fordernd ist die extreme Kleingliedrigkeit der facettenreichen Außenfassade. Es kommen unterschiedliche Konstruktionen in verschiedenen Varianten die gerade, polygonal und rund gebogen ausgeführt sind zur Anwendung. Das Gebäude sieht von außen glatt aus, hat aber eine große Komplexität in den Details und wirkt plastisch. Jury des Aluminium-Architektur-Preises 2020 2/2

Wien/Innsbruck (OTS) - Der Kärntner Metallbaubetrieb Sauritschnig wurde am 6.10.2021 für die beste Metallbauleistung im Rahmen des Aluminium-Architektur-Preises 2020 der Gemeinschaftsmarke Alu-Fenster ausgezeichnet. Marko Buxbaumer, Geschäftsführer der Sauritschnig Alu-Stahl-Glas GmbH nahm die – eigens für diese Auszeichnung geschaffene – Aluminiumskulptur in Empfang.

Renommierter Architekturpreis

Der Aluminium-Architektur-Preis wird seit 1998 im Zweijahresabstand vom Aluminium-Fenster-Institut (AFI) in Kooperation mit der Architekturstiftung Österreich und der IG Architektur ausgeschrieben. Der Preis, mit dem herausragende architektonische Leistungen ausgezeichnet werden, zeigt die gestalterischen und technischen Möglichkeiten von Aluminium-Profilsystemen.



Sonderpreis für die Metallbauleistung

Mit dem + sonderpreis metallbau finden neben der hochwertigen Architektur nun erstmals auch die Komplexität des Gebäudes, die handwerkliche Ausführung und die herausfordernden Rahmenbedingungen des Objektes in Bezug auf den Metallbau besondere Berücksichtigung.



Metallbau ist Teamwork

Gemeinsam mit dem siegreichen Metallbaubetrieb wurden das Architekten-Team der LAAC zt-gmbh, der Bauherr Pema, der Aluminium-Profilsystem-Anbieter AluKönigStahl und der Oberflächenveredelungsbetrieb Piesslinger mit einer Urkunde aus Aluminium ausgezeichnet.

„ Ein Gebäude wird von Menschen für Menschen geschaffen – von der Idee über die Planung bis hin zur Ausführung. Jene Gewerke, die im Rahmen des Alu-Glas-Fassadenbaus wichtige Aufgaben erfüllen, zeichnen wir mit diesem Preis gemeinschaftlich aus “, so Harald Greger der Geschäftsführer des Aluminium-Fenster-Instituts.



Jury vom Feinsten

Die Fachjury (Link zur Jurysitzung), die paritätisch aus Vertreten der Architektur- und Metallbaubranche zusammengesetzt wurde, begründete ihre Entscheidung wie folgt: „ Besonders markant und fordernd ist die extreme Kleingliedrigkeit der facettenreichen Außenfassade. Es kommen unterschiedliche Konstruktionen in verschiedenen Varianten die gerade, polygonal und rund gebogen ausgeführt sind zur Anwendung. Das Gebäude sieht von außen glatt aus, hat aber eine große Komplexität in den Details und wirkt plastisch. “



DIE PREISTRÄGER DES + SONDERPREIS METALLBAU

- METALLBAU Ing. A. Sauritschnig Alu-Stahl-Glas GmbH

- ARCHITEKTUR LAAC zt-gmbh

- BAUHERR PEMA

- ALUMINIUM-PROFILSYSTEM-ANBIETER AluKönigStahl GmbH

- OBERFLÄCHENVEREDELUNG Piesslinger GmbH

DIE AUSSCHREIBER

- Aluminium-Fenster-Institut . Verein zur Hebung der Information über Aluminiumfenster und -fassaden

- Architekturstiftung Österreich

- IG Architektur

