KI - Ein Thema von der Grundschule bis zum Doktorat

OCG bietet Workshops gezielt für Pädagog*innen

Die Österreichische Computer Gesellschaft begrüßt die Möglichkeit wissenschaftliche Leistungen im Bereich Artificial Intelligence durch ein PhD-Programm zu fördern und zu honorieren. Unserem Verein ist es zudem ein besonderes Anliegen, schon früh auf die Förderung von MINT-Fächern zu setzen. Kinder sind in der Regel fasziniert von technischen Geräten und haben einen enormen Forscherdrang, aber es gilt auch die Pädagog*innen an Bord zu holen und ihnen die Methoden und das Wissen zu geben, damit dieses Interesse nicht versiegt OCG-Präsident Wilfried Seyruck

Wien (OTS) - Spannende Nachrichten für Studierende, die sich für Künstliche Intelligenz (KI) interessieren, gibt es diesen Herbst: Die FH OÖ und die JKU Linz bieten seit Herbst 2021 ein Doktorratsprogramm mit dem Forschungsschwerpunkt auf Menschen-zentrierte Künstliche Intelligenz (Human-Centered Artificial Intelligence - HCAI) an. Im Konsortium mit dabei ist OCG Vorstandsmitglied Gabriele Kotsis.

“ Die Österreichische Computer Gesellschaft begrüßt die Möglichkeit wissenschaftliche Leistungen im Bereich Artificial Intelligence durch ein PhD-Programm zu fördern und zu honorieren. Unserem Verein ist es zudem ein besonderes Anliegen, schon früh auf die Förderung von MINT-Fächern zu setzen. Kinder sind in der Regel fasziniert von technischen Geräten und haben einen enormen Forscherdrang, aber es gilt auch die Pädagog*innen an Bord zu holen und ihnen die Methoden und das Wissen zu geben, damit dieses Interesse nicht versiegt ”, sagt OCG-Präsident Wilfried Seyruck.

In zahlreichen nationalen und internationalen Projekten setzt sich die OCG für die Einbindung von Lehrkräften und Eltern zur Förderung der MINT-Begeisterung bei jungen Menschen ein sowie für die Vermittlung eines generellen Verständnisses von Künstlicher Intelligenz. Viele dieser Projekte sind bewusst niederschwellig angelegt und für die teilnehmenden Schulen und Lehrkräfte kostenlos.

Die OCG KI-Workshops für Pädagog*innen:



SAKI lernt! - KI ab der Grundschule

Das Projekt SAKI lernt! ist ein Workshop-Angebot ab der Grundschule bis zur Sekundarstufe I und zeigt anhand des Anwendungsbeispiels „selbstfahrende Autos“ wie KI in unterschiedlichste Lebensbereiche Einzug gehalten hat. Mit Hilfe von Lernrobotern und Fachexpert*innen erfahren die Kinder, aber auch Eltern und beteiligte Lehrkräfte, wie KI und Robotik funktionieren.

Im Rahmen von kostenlosen Workshops werden Schüler*innen und Lehrer*innen der Primar- und Sekundarstufe I altersadäquat an das Thema herangeführt.

Jetzt zu SAKI lernt! Workshops anmelden!

Seit Oktober 2021 bietet die OCG Workshops für Schüler*innen in Wiener Volksschulen an. Individuelle Terminvereinbarung mittels E-Mail an Wilfried Baumann baumann @ ocg.at

Fortbildungsworkshop für Lehrer*innen (Primar und Sek I) am 9. November 2021 von 15-18 Uhr in der OCG, Wollzeile 1, 1010 Wien. Anmeldung per E-Mail an Wilfried Baumann baumann @ ocg.at.

https://www.ocg.at/de/saki-lernt





ENARIS - KI für 10- bis 14-Jährige

Das Projekt ENARIS - Education and Awareness for Intelligent Systems hat zum Ziel auf spielerische Weise Schüler*innen im Alter von 10 bis 14 Jahren ein Bewusstsein sowie ein technisches Grundverständnis von KI zu vermitteln. Lehrkräfte werden dabei durch einen Train-the-Trainer Ansatz eingebunden.

Jetzt zum ENARIS Einführungs-Workshop anmelden!

Ein Einführungs-Workshop für Lehrer*innen (keine Vorerfahrung notwendig) findet am 9. November 2021 in der OCG, Wollzeile 1, 1010 Wien, statt.

Weitere Workshops starten im Frühjahr 2022. Voranmeldung via E-Mail an Martin Kandlhofer kandlhofer @ ocg.at.

https://enaris.org/







ManuCode - KI und Robotics für die Oberstufe

Für alle, die bisher mit keinem Projekt zu KI in Berührung kamen und dies ändern wollen, gibt es die Summer School “ManuCode – Coding in Manufacturing”. Schwerpunkt liegt auf Coding im Kontext von Industrie und Fertigung mit den Schlüsselthemen Robotik, Künstliche Intelligenz, Human-Robot Interaction sowie Projektmanagement und Teamwork. Dabei bilden Schüler*innen der Sekundarstufe II und deren Lehrer*innen die primäre Zielgruppe.

Jetzt für Summer School 2022 vormerken lassen!

Die nächste Summer School findet im Sommer 2022 statt. Eine Vormerkung ist schon jetzt via E-Mail an Martin Kandlhofer kandlhofer @ ocg.at möglich.

https://www.ocg.at/de/manucode





TrainDL - Ausbildung für Lehrpersonal

Das Projekt TrainDL – Teacher Training for Data Literacy, AI & Computer Science Competences identifiziert und untersucht Möglichkeiten zur strategischen Integration von Prozessen zur Förderung von Kompetenzen in den Bereichen KI und Data Literacy in die Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonal. Zu diesem Zweck wird im Rahmen des Projekts ein Policy Building Prozess mit Stakeholdern aus Politik, Bildung und Wissenschaft auf europäischer Ebene implementiert. Das Projekt wird vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) unterstützt.

Jetzt für die ersten TrainDL Kurse anmelden!

Die ersten Kurse für Lehrer*innen aus dem MINT Bereich (Sekundarstufe II) finden im Frühjahr 2022 statt. Voranmeldungen via E-Mail an Martin Kandlhofer kandlhofer @ ocg.at sind ab sofort möglich.

https://train-dl.eu/

https://www.ocg.at/de/traindl

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Computer Gesellschaft (OCG)

Irina Scheitz

Kommunikation & Medien

+43 1 512 02 35-60

scheitz @ ocg.at

http://www.ocg.at