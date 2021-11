APA-Science-Event: Forschung im Rampenlicht – und jetzt?

Wien (OTS) - Durch die Pandemie fanden sich Wissenschafterinnen und Wissenschafter schlagartig und unvorbereitet im Rampenlicht wieder. Führt die gestiegene Aufmerksamkeit von Politik, Medien und Öffentlichkeit zu einem neuen Selbstverständnis für die Forschenden und die Forschungslandschaft? Lassen sich aus den bisherigen Erfahrungen auch Strategien für die Bewältigung anderer Krisen ableiten?

Darüber diskutieren Expertinnen und Experten beim APA-Science-Event am 9. November in Wien.

Zeit: Dienstag, 9. November 2021, 17:00 – 18:30 Uhr

Live dabei – egal, von wo: Die Teilnahme an der Veranstaltung erfolgt digital. Der Link wird nach erfolgter Anmeldung einen Tag vor der Veranstaltung zugesendet. Das Publikum ist eingeladen, via Chat Fragen zu stellen und sich aktiv an der Diskussion zu beteiligen.

Keynote:

- Alexander Bogner, Institut für Technikfolgenabschätzung (ITA) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW)

Podium:

- Andreas Bergthaler, Forschungszentrum für Molekulare Medizin (CeMM) der ÖAW

- Henrietta Egerth, Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG)



- Matthias Karmasin, Institute for Comparative Media and Communication Studies (CMC) der ÖAW und der Universität Klagenfurt

- Moderation: Maria Scholl, APA-Chefredaktion

