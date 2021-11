CORUM erwartet starke Gesamtjahresperformance ihrer Gewerbeimmobilienfonds

Wien (OTS) - CORUM veröffentlicht einen aktuellen Forecast zu den Ergebnissen ihrer Gewerbeimmobilienfonds. Das Unternehmen erwartet eine Gesamtjahresperformance* von zumindest 6 % für CORUM Origin sowie zumindest 5,7 % für CORUM XL (nicht garantiert). Selbstständige und Unternehmer haben außerdem die Möglichkeit mit CORUM Origin den Gewinnfreibetrag geltend zu machen.

Christopher Kampner, CORUM Head of Austria: „ Wenn unsere Forecasts korrekt sind, können wir unsere jährlichen Performanceziele auch heuer wieder übertreffen. Und auch wenn wir die angestrebte Rendite von zumindest 6 %, bzw. 5 % für CORUM Origin und CORUM XL nicht garantieren können, so wäre es doch bereits das 10. Mal, bzw. das 5. Mal in Folge, dass wir unsere Ziele für unsere Investoren erreichen. ”

Der interne Zinsfuß** über fünf Jahre beträgt für CORUM Origin 5,77 %, der angestrebte, nicht garantierte Zinsfuß von CORUM XL über zehn Jahre 10 %.

Im direkten Vergleich zum Vorjahr bleiben die Ergebnisse konstant: im wirtschaftlich schwierigen Umfeld des Jahres 2020 schüttete CORUM seinen Investoren eine Dividende von 6 % für CORUM Origin und 5,66 % für CORUM XL aus.

CORUM wurde im Jahr 2011 unter der Prämisse gegründet, jedem Europäer die Möglichkeit zu geben, niedrigschwellig in Immobilien zu investieren. Heute verwaltet das eigentümergeführte Unternehmen einen Portfoliobestand von über 5 Mrd. Euro für über 60.000 Privatanleger. Hinter diesen Zahlen steht ein Immobilienfonds-Management mit starken Überzeugungen und vier strategischen Säulen: Die jährlichen Mittelzuflüsse stehen immer im Einklang mit der aktuellen Marktlage für Investitionen in Gewerbeimmobilien; starke Diversifizierung auf allen Ebenen; der Mieter steht im Mittelpunkt der Wertschöpfung und zuletzt die 100%ige interne Verwaltung der Immobilien durch ein hauseigenes internationales Team.

Seit dem Jahr 2019 erfüllt CORUM Origin die Voraussetzungen des § 14 Abs 7 Einkommensteuergesetzes und gehört somit zu jenen FBiG-fähigen Investments, die Selbständige und Unternehmer nutzen können, um ihren steuerlichen Gewinn zu senken.

„ Das zeigt einmal mehr, dass CORUM trotz höherer Rendite auch für den weniger risikobereiten Anleger geeignet ist. Denn um den Anforderungen des § 14 Abs 7 des EStG zu entsprechen, gelten strenge Voraussetzungen. Die Produkte müssen besondere Anlagerichtlinien erfüllen “, so Christopher Kampner, CORUM Head of Austria.

*Gesamtjahresperformance/Dividendenrendite: Die Dividendenrendite ist die für das Jahr N ausgeschüttete Bruttodividende, vor in- und ausländischen Abgaben, dividiert durch den durchschnittlichen Kaufpreis eines Anteils im Jahr N (einschließlich außerordentlicher Akonto-Dividenden und Anteile an ausgeschütteten Kapitalerträgen). Diese Kennzahl misst die finanzielle Performance des Fonds für das Jahr.

**Interner Zinsfuß (Internal Rate of Return, IRR): Diese Kennzahl wird verwendet, um die Rentabilität einer Investition über einen bestimmten Zeitraum zu messen. Sie spiegelt ausgeschüttete Dividenden und Änderungen des Aktienkurses über den Zeitraum wider.

Hinweis: Mit dem Erwerb von Anteilen an CORUM Origin/XL tätigen Sie eine Investition in Immobilien. Wie bei allen Immobilienanlagen handelt es sich um eine langfristige Investition mit beschränkter Liquidität. Es besteht das Risiko des Kapitalverlusts. Die Erträge sind nicht garantiert und ihre Höhe richtet sich nach der Entwicklung des Immobilienmarktes und der Wechselkurse. Wir empfehlen Ihnen eine Anlagedauer von mindestens zehn Jahren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Sie müssen vor jeder Anlage prüfen, ob diese Ihrer Vermögenssituation entspricht.

