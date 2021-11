Projektentwickler WINEGG launcht exklusiven Sub-Brand

Wien (OTS) - Seit mehr als 20 Jahren steht der Projektentwickler WINEGG für hochwertige und exklusive Wohnprojekte. Mit dem neuen Sub-Brand „by WINEGG“ wird dieser gehobene Standard nochmal verdeutlicht. Ab sofort werden alle Revitalisierungsprojekte, die von der Konzeption bis zum Verkauf von WINEGG umgesetzt werden, mit dem Qualitätssiegel versehen.

Investor, Projektentwickler, Bauträger und Makler: Seit 1998 konzipiert, revitalisiert und vermittelt WINEGG Realitäten erstklassige Wohnprojekte. Es werden sämtliche Immobilienprofessionen unter einem Dach vereint, um bleibende Werte für Generationen zu schaffen.

Nun launcht das renommierte Immobilienunternehmen seinen Sub-Brand. Die Marke „by WINEGG“ umfasst hochwertige Revitalisierungsprojekte, die von der Konzeption bis zum Verkauf von dem Projektentwickler umgesetzt werden. Dieser steht für Wertbeständigkeit, Exklusivität und Nachhaltigkeit. Jene Werte, die das Unternehmen seit über 20 Jahren vermittelt und die sich auch in ausgewählten Projekten widerspiegeln. Dieser Sub-Brand erleichtert die Wiedererkennung der exklusiven WINEGG Revitalisierungsprojekte.

„Die WINEGG unterschreibt hier persönlich mit ihrem Namen. Diese Marke steht für das gesamte Know-how und die außerordentliche Konzeption, Klassisches mit Neuem auf modernste Weise zu verbinden. Dadurch erwecken wir nicht nur historisch wertvolle Bauten zu neuem Leben, sondern lassen sie auch in einem exklusiven Glanz erstrahlen“, so Christian Winkler, Gründer und Geschäftsführer der WINEGG.

Baubeginn des ersten „by WINEGG“ Projekts bereits erfolgt

Anfang September startete der Bau für das exklusive Wohnprojekt „THE FUSION“, das 46 Eigentumswohnungen und zwei Geschäftsobjekte umfasst. Die Wohneinheiten in der Kettenbrückengasse 22 verfügen über eine Luxusausstattung und eigene Freibereiche wie Balkone, Terrassen oder Dachgärten. Die gelungenen Kompositionen aus Tradition und Moderne ermöglicht mitten in Wien ein einzigartiges Wohngefühl. Das geschichtsträchtige Biedermeierhaus wird nun in den kommenden Monaten behutsam, sowie ressourcenschonend revitalisiert und soll als erstes WINEGG-Bestandsobjekt durch die Österreichische Gesellschaft für Nachhaltigkeit mit dem GOLD-Zertifikat ausgezeichnet werden.

