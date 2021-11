OTTO Immobilien: Immobilienmanagement mit neuer Doppelspitze

Marion Hrdlicka-Perl führt die Abteilung Gewerbe, Christoph Schmid leitet Wohnen

Wien (OTS) - Bei der Immobilienverwaltung von OTTO Immobilien steht künftig ein Führungsduo an der Spitze: Mag. Marion Hrdlicka-Perl MSc führt als Abteilungsleiterin die Teams des gewerblichen Immobilienmanagements sowie der Technik, Mag. Christoph Schmid verantwortet die Abteilung Immobilienverwaltung Wohnen. Beide sind Profis auf ihren Gebieten und schon lange im Unternehmen: Mag. Marion Hrdlicka-Perl (53) kann auf mehr als 15 Jahre Erfahrung im Property-Management sowie in der Betreuung gemischt genutzter gewerblicher Portfolios im Bereich Property- und Asset-Management verweisen. Bei OTTO Immobilien ist sie für ein beachtliches Portfolio im Bereich Büro, Hotel und Logistik verantwortlich. Ihre Abteilung wird sie künftig noch breiter aufstellen, etwa mit einem erweiterten Leistungsangebot in Bezug auf Bautechnik.

Mag. Christoph Schmid (34) hat nach seinem Studium der Rechtswissenschaften zahlreiche immobilienspezifische Fortbildungen absolviert. Der geprüfte Immobilienverwalter gilt als Experte für die Verwaltung von Zinshäusern und die Betreuung institutioneller Anleger. Als neuer Leiter der Abteilung Immobilienverwaltung Wohnen wird er die Digitalisierung entscheidend weiterentwickeln.

