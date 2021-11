Huawei gewinnt vier DCS Awards für sein Rechenzentrumsgeschäft

London (ots/PRNewswire) - Huawei hat bei den renommierten DCS Awards 2021 - eine jährlich stattfindende internationale Veranstaltung für die Rechenzentrumsbranche - vier Preise für sein Rechenzentrumsgeschäft gewonnen, darunter auch den Titel "Data Centre Facilities Vendor of the Year". Weitere Erfolge waren die Ernennungen zum Projekt des Jahres zur Konsolidierung/Upgrade/Refresh von Rechenzentren, zur Innovation des Jahres im Bereich der Rechenzentrumsenergie und zur Innovation des Jahres bei der Kühlung von Rechenzentren.

Die in London stattfindenden DCS Awards sind das Flaggschiff der Rechenzentrumsbranche und würdigen Produktdesigner, Hersteller und Lieferanten, die im Bereich Rechenzentren viel erreicht haben. Jedes Jahr nehmen fast 200 Unternehmen teil. Im Jahr 2021 gab es mehr Award-Kategorien als in den Jahren zuvor - insgesamt 32 - was die entscheidende Bedeutung von Rechenzentren in einer zunehmend intelligent gesteuerten Welt unterstreicht. Neben den Auszeichnungen für Rechenzentrumsinfrastruktur und Innovationen in der Informationstechnologie (IT) zählten Innovationen in den Bereichen Energieeffizienz und Nachhaltigkeit zu den Schwerpunkten im Jahr 2021.

Das intelligente Rechenzentrum, der Weg in die Zukunft

Huawei hat das Ziel, auf der Grundlage eines intelligenten und modularen Konzepts einfache, umweltfreundliche, intelligente und zuverlässige kohlenstoffarme Rechenzentren zu bauen. Dafür sollen vier Schlüsselbereiche rekonstruiert werden: Architektur, Kühlsysteme, Betrieb und Wartung (O&M) und Stromversorgung.

Dank seines Engagements für kontinuierliche technologische Innovation ist Huawei bei Kunden, Partnern und der Jury der DCS Awards gleichermaßen hoch anerkannt und wurde zum Anbieter von Rechenzentrumseinrichtungen des Jahres 2021 ernannt.

Dank der herausragenden Produktleistung und Dienstleistungen stehen die Rechenzentrumslösungen von Huawei nach wie vor hoch im Kurs und werden in verschiedenen Branchen weltweit in der Praxis eingesetzt: von Mobilfunkanbietern, Internet Service Providern (ISPs) und Regierungen bis hin zu Unternehmen in den Sektoren Transport, Finanzen, Fertigung und Energie. Global Switch beispielsweise, einer der weltweit führenden Betreiber von Carrier- und Cloud-neutralen Rechenzentren, entschied sich bei mehreren wichtigen Projekten für eine Zusammenarbeit mit Huawei. Im Rahmen der Aufrüstung seines Rechenzentrums im Pariser Westen setzte Global Switch die unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) SmartLi von Huawei ein und baute ein hochdichtes, effizientes, sicheres und zuverlässiges Stromversorgungs- und Verteilungssystem für Rechenzentren. Dieses Projekt wurde bei den diesjährigen DCS Awards als "Data Center Consolidation/Upgrade/Refresh Project of the Year" ausgezeichnet.

Stetige Innovation und technologische Durchbrüche

Im Hinblick auf die erneute Dringlichkeit der CO2-Neutralitätsziele ist der Aufbau umweltfreundlicher, energiesparender und effizienter Rechenzentren jetzt unerlässlich. Huawei spezialisiert sich seit langem auf Innovationen, die dazu beitragen, Energie zu sparen und den Stromverbrauch zu senken, um die Rechenzentren effizienter zu machen. Im Hinblick auf technologische Innovationen sind die Smart Converged FusionPower6000-Lösung von Huawei und die indirekte Verdunstungskühlung der nächsten Generation nennenswerte Beispiele. Als solche wurden sie bei den DCS Awards 2021 als "Data Centre Power Innovation of the Year" bzw. "Data Centre Cooling Innovation of the Year" ausgezeichnet.

Die Smart Converged FusionPower6000-Lösung von Huawei bietet ein neues Maß an technologischer Integration mit hoher Dichte und Effizienz, vereinfachter Bereitstellung und verbesserter Sicherheit und Zuverlässigkeit. Im Vergleich zu herkömmlichen Stromversorgungs- und -verteilungssystemen ist die Effizienz der Stromversorgung für das Full-Link-System von 94,5 % auf 97,8 % gestiegen, was den Energieverbrauch erheblich reduziert und den physischen Platzbedarf um mehr als 40 % reduziert. In Bezug auf Betrieb und Wartung verändert die Einführung von Künstlicher Intelligenz (KI) die Wartung und gestaltet sie proaktiv und vorausschauend.

Die indirekte Verdunstungskühlung von Huawei maximiert den Einsatz natürlicher Kühlquellen und implementiert eine kontinuierliche Kühlung durch eine neue Innovation in der Branche: die Kaltstromfusion. Im Vergleich zu herkömmlichen Kühlwasserkühlungssystemen reduziert die neue Lösung von Huawei in einem Beispiel in Peking den Energiebedarf um 32 %, wobei auch 33 % weniger Wasser verbraucht wurden. Darüber hinaus verbessert das KI-basierte iCooling-Energieeffizienz-Optimierungssystem von Huawei die Effektivität des Stromverbrauchs (PUE) um 8 %.

Der Erfolg von Huawei bei den DCS Awards 2021 ist ein Beleg für die Investitionen in Technologie- und Produktkonvergenz sowie Innovation für Rechenzentren. Mit Blick auf die Zukunft wird das Unternehmen diesen Weg weiter beschreiten und sich auf Innovationen konzentrieren, um einfache, umweltfreundliche, intelligente und zuverlässige Rechenzentrumslösungen zu entwickeln.

