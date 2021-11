Neues Do-it-yourself-Experimente-Handbuch „Winter-Edition“

LH Mikl-Leitner: 24 bezaubernde Experimente und Geschichten für die Wintermonate

St. Pölten (OTS/NLK) - Bezaubernde Experimente für eine bezaubernde Jahreszeit: In den Wintermonaten zeigen sich wissenschaftliche Phänomene von einer ganz besonderen Seite. Um die Wissbegierde unserer Kinder und Jugendlichen auch in der kalten Jahreszeit zu stillen, stellt das Land Niederösterreich das beliebte Do-it-yourself (DIY) Experimente-Handbuch neu in einer „Winter-Edition“ vor.

„Auf die kleinen und großen Entdeckerinnen und Entdecker warten 24 bezaubernde Experimente und Geschichten, die Vorfreude auf die schönste Zeit des Jahres machen. Dieses Handbuch ist bereits die dritte Ausgabe unserer erfolgreichen ‚Do-it-yourself‘-Experimentebücher. Das hohe Interesse an Experimentierideen für zu Hause zeigt uns, dass Kinder und Jugendliche immens für Wissenschaft und Forschung zu begeistern sind“, freut sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Ein hochwertiger Zugang für die Bevölkerung zu wissenschaftlichen Themen ist schon lange ein Hauptanliegen des Landes Niederösterreich.

Die neue Winter-Ausgabe des beliebten Experimente-Handbuchs umfasst spannende Versuche und winterliche Geschichten, die auf die festliche Jahreszeit abgestimmt sind. Als besondere Überraschung warten auch spezielle Experimente für Silvester und Neujahr darauf, ausprobiert zu werden. Durchgeführt werden können die Versuche mit haushaltsüblichen oder leicht beschaffbaren Materialien. Wie bei den bisherigen DIY-Experimente-Handbüchern führt eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung durch die Versuche. Das DIY-Experimente-Handbuch ist kostenfrei bestellbar unter noe.gv.at/diy-handbuch oder kann heruntergeladen werden.

Geeignet ist das Handbuch für Kinder, Jugendliche, Familien, sowie für pädagogisches Personal und Schulklassen. „Im Handbuch findet sich eine bunte Mischung aus Experimenten für Drinnen und Draußen. Wer möchte, kann sein eigenes Thermometer oder einen Handwärmer bauen, Schneeforschung betreiben oder einen Schneekuchen für Tiere backen. Ich wünsche allen Wissbegierigen viel Spaß beim Forschen zu Hause“, lädt Johanna Mikl-Leitner ein, das Experimente-Handbuch durchzublättern.

Mit der „Winter-Edition“ begeistert bereits das dritte DIY-Handbuch für Wissenschaft zu Hause. Vergangenes Jahr wurde das DIY-Handbuch „Original“ veröffentlicht. Im Frühjahr dieses Jahres ist die „Frühlings-Edition“ erschienen.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Christian Salzmann

02742/9005-12172

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse