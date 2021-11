„DIE.NACHT“: „Willkommen Österreich“ mit Omar Sarsam und Heidi Kastner am 2. November in ORF 1

Außerdem zu Allerseelen: „Philosophie & Pizza“ – Nina Hochrainer und Daniel Grabner treffen Cornelia Brüll zum Gespräch über Freiheit

Wien (OTS) - In einer neuen Ausgabe von „Willkommen Österreich“, am Dienstag, dem 2. November 2021, um 22.00 Uhr in ORF 1 holen sich Stermann und Grissemann gleich zweimal ärztlichen Rat, wenn sie Kabarettist und Arzt Omar Sarsam sowie Gerichtspsychiaterin Heidi Kastner als Gäste im Studio begrüßen. Passend zu Allerseelen erhellen gleich danach um 23.15 Uhr philosophische Gedanken das „DIE.NACHT“-Programm: In „Philosophie & Pizza“ treffen FM4-Moderatorin Nina Hochrainer und FM4-Moderator Daniel Grabner auf die Politikwissenschafterin und Philosophin Cornelia Brüll und sprechen mit ihr über das große Thema Freiheit. Um 23.45 Uhr dreht sich dann beim Wiedersehen mit der kultigen „Sendung ohne Namen“ alles um „Europa“.

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ um 22.00 Uhr

Eine Klasse für sich ist der Kabarettist und Arzt Omar Sarsam, Gewinner des „Salzburger Stiers 2022“. In seinem neuen Programm „Sonderklasse“ führt er sein Publikum in die sonderbare Welt der Spitalsambulanzen und erweitert seine potenziellen ärztlichen Anknüpfungspunkte auf Supermarktkassen. Was der „Kassenarzt“ zum Kampf gegen das ansteckende Coronavirus zu sagen hat, erzählt er in „Willkommen Österreich“.

Auch Dummheit ist, zumindest sprichwörtlich, ansteckend. Wie man sie und ihre Spielarten erkennt und ob jeder das Potenzial zur Dummheit hat, kann die angesehene Gerichtspsychiaterin Adelheid „Heidi“ Kastner beantworten. Die Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie ist seit 1997 als Gerichtspsychiaterin tätig und ist seit 2005 Chefärztin der forensischen Abteilung der Landesnervenklinik Linz. Ob es doch ein Kraut gegen Dummheit gibt und wie es sich mit der eigenen Dummheit leichter lebt, verrät die Spezialistin den beiden schlauen Füchsen im Talk.

„Philosophie & Pizza: Freiheit“ um 23.15 Uhr

Eine Pizza, ein philosophischer Gast und ein aktuelles Thema, das uns alle beschäftigt. Das sind die Zutaten von „Philosophie & Pizza“. FM4-Moderatorin Nina Hochrainer und FM4-Moderator Daniel Grabner treffen im Wiener Augarten die Politikwissenschafterin und Philosophin Cornelia Brüll. Mit ihr sprechen sie über das große Thema Freiheit. Was bedeutet es frei zu sein? Wie weit geht die individuelle Freiheit innerhalb einer Gesellschaft, wo sind ihre Grenzen? Und wie wurde in der Pandemie unser Freiheitsverständnis auf die Probe gestellt? Dazu gibt's eine Pizza Bufalina.

In FM4 ist „Philosophie & Pizza“ über Freiheit wird am Mittwoch, dem 3 November, um 21.00 Uhr zu hören und anschließend in der ORF-Radiothek und als Podcast verfügbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at