SPÖ verpflichtet sich zu 3G im Parlament

Leichtfried: „Was für Arbeitnehmer gilt, soll auch für Abgeordnete gelten“

Wien (OTS/SK) - „Die SPÖ-Abgeordneten werden die 3G-Regel im Parlament selbstverständlich einhalten“, kündigt SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried an. „Was für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gilt, muss selbstverständlich auch für Politiker gelten“, sagt Leichtfried. „Innerhalb des Parlamentsklubs folgen wir der 3G-Regel schon seit Ende des Sommers, ab November gilt nun für unsere Mitarbeiter*innen im Parlamentsklub 2,5G – also geimpft, genesen oder PCR-getestet, informierte der Vizeklubchef. „Die Corona-Entwicklung ist leider wieder sehr besorgniserregend. Ich hoffe, dass sich alle anderen Fraktionen ebenfalls an 3G halten – im Sinne der Bekämpfung der Corona-Pandemie und zum Schutz der Kolleg*innen und der Mitarbeiter*innen im Parlament.“ ****

Was die Testmöglichkeit für Arbeitnehmer*innen betrifft, weist Leichtfried einmal mehr darauf hin, dass bei 3G am Arbeitsplatz auch die betrieblichen Tests kostenlos bleiben müssen. „Eigentlich hat die Regierung die Gratis-Betriebstests schon auslaufen lassen; erst unser Druck hat dafür gesorgt, dass die Finanzierung jetzt verlängert wird. Im Gesundheitsausschuss diese Woche wurde nun zumindest eine Verlängerung der kostenlosen betrieblichen Tests bis Ende 2021 beschlossen. Wir gehen aber jedenfalls davon aus, dass die Arbeitnehmer auch danach nicht fürs Arbeiten gehen zahlen müssen.“ (Schluss) ah/up



Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at