FPÖ – Berger: 2G-Regel schadet Wien als Kulturhauptstadt

Ausländische Besucher und Kinder werden immer öfter vom Theater weggeschickt

Wien (OTS) -

„Die 2G-Regel in den Wiener Theatern stellt einen massiven Schaden für Wien als Kulturhauptstadt dar. Es ist mehr als befremdlich, dass Besucher aus dem Ausland und Familien mit Kindern trotz aktuellen PCR-Tests abgewiesen und vom Theater weggeschickt werden müssen“, kritisiert der Kultursprecher der Wiener FPÖ, LAbg. Stefan Berger, anlässlich aktueller Medienberichte.



Für Berger sind diese strengen Regelungen in den Kultureinrichtungen stark übertrieben. „Die Impfdurchbrüche häufen sich und auch Geimpfte tragen das Virus immer öfter weiter. Daher ist es völlig absurd, dass getestete Personen vom Wiener Kulturleben ausgeschlossen werden. Ich appelliere an die zuständigen SPÖ-Stadträte Veronica Kaup-Hasler und Peter Hacker, die Wiener Kulturlandschaft nicht weiter zu schädigen, indem man eine Gruppe von Bürgern nicht an Kulturveranstaltungen teilhaben lässt“, so der FPÖ-Kultursprecher.



