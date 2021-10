NEOS zu COP26: Ankündigungen alleine werden das Klima nicht retten

Shetty/Gamon: „Wenn es für die Jungen noch eine lebenswerte Zukunft geben soll, muss die Klimakonferenz Konkretes liefern.“

Wien/Brüssel/Glasgow (OTS) - Mit einem Appell die UN-Klimakonferenz 2021 in Glasgow als letzte Chance für einen echten Wandel zu begreifen, wenden sich NEOS-Jugendsprecher Yannick Shetty und NEOS-Europaabgeordnete Claudia Gamon an die Teilnehmer_innen.

„Das globale Klima steht auf der Kippe, wenn wir nicht jetzt handeln“, warnt Shetty, der selbst am Sonntag Abend mit dem Zug nach Glasgow anreisen wird. „Der Klimawandel betrifft junge Menschen ganz massiv, denn immerhin müssen sie in Zukunft in der Welt leben, die wir Erwachsene ihnen hinterlassen. Deshalb müssen wir gemeinsam dafür sorgen, dass auch die nächsten Generationen diesen Planeten noch einigermaßen lebenswert vorfinden. Die COP26 ist vielleicht eine der letzten Chancen, auf globaler Ebene eine wirksame Strategie für die Erreichung der Pariser Klimaziele zu finden.“

„Die 26. UN-Klimakonferenz darf nicht unverbindlich enden, so wie die 25 davor“, fordert Gamon. Sie erhofft sich, dass bei dem heutigen G20-Gipfel in Rom Vorarbeit für eine ambitionierte Einigung in Glasgow geleistet wird: „Wir haben einfach keine Zeit mehr um zu warten. So wie die EU mit dem Green Deal wirklich Meter machen muss, muss Europa sich bei der COP26 auch international für einen entschlosseneren Kampf gegen den Klimawandel einsetzen. Es geht um eine lebenswerte Zukunft für alle.“

