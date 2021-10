Wiener Wasser empfiehlt: Feiertag nützen, Wasserleitungen vor Frost schützen

Wiener Trinkbrunnen und Denkmalbrunnen werden eingewintert

Wien (OTS) - Die Nächte werden kälter. Höchste Zeit wichtige Wintervorbereitungen in Angriff zu nehmen. „So wie ab 1. November die Autoreifen der Witterung angepasst sein müssen, ist auch die Wasserversorgung winterfest zu machen. Besonders Wasserzähler und Wasserleitungen sind vor Frost zu schützen, um teure Schäden zu vermeiden", erklärt Paul Hellmeier, Betriebsvorstand der MA 31 – Wiener Wasser.

Leitungen können bei lang anhaltenden Minusgraden bersten. Deshalb sind jetzt Maßnahmen für im Freien liegende Wasserleitungen, Wasserhähne und Wasserzähler zu treffen. Das gilt vor allem für Kleingartenanlagen und Wochenendhäuser sowie Warmwasser-Boiler, die am Dachboden installiert sind. Besonders gefährdet sind auch Wasserauslässe und Wasserzähler, die sich in Keller, Hof, Garage oder Garten befinden.

Wirksam gegen Frost

Oft ist es eine kleine Unachtsamkeit wie ein offenes Kellerfenster oder eine nicht entleerte Wasserleitung im Garten, die für Frostschäden sorgt. Das böse Erwachen kommt meistens erst, wenn die Wasserleitung wieder auftaut und durch die frostgeschädigte Leitung Wasser ausrinnt. Dann wird es wirklich teuer. Denn zu den Reparaturkosten kommt ein durch den Wasseraustritt stark erhöhter Wasserverbrauch. Gegen Frostschäden sind einfache Maßnahmen wirkungsvoll:

Alle Fenster schließen bzw. kaputte Fenster in Kellerräumen reparieren beziehungsweise dämmen

Wasserleitungen dämmen oder einen Frostwächter verwenden

Wasserleitungen im Freien (Garten, Hof, Terrasse) entleeren

Gefährdete Wasserauslässe und Boiler am Dachboden vor Kälte schützen

Wasserzähler regelmäßig kontrollieren

Erste Hilfe bei Frostschäden

Trotz aller Vorsicht lassen sich witterungsbedingte Frostschäden nicht ausschließen. In diesem Fall hilft die Stadt Wien – Wiener Wasser bei allen Gebrechen der Wasserleitung, die vom Straßenrohrstrang bis zum Wasserzähler eines Hauses entstehen. Rund um die Uhr, an jedem Tag der Woche sind die Profis von Wiener Wasser unter der Telefonnummer (01) 599 59 erreichbar, um rasch Hilfe zu leisten.

Leitungen, die vom Wasserzähler ins Haus führen, stehen in der Verantwortung der HauseigentümerInnen beziehungsweise der Hausverwaltung. Im Schadensfall bietet die Wiener Landesinnung der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker eine Website, die das schnelle Finden eines Installateurbetriebes in der Nähe erleichtert. Service "Installateur finden": www.wienerinstallateure.at



Der Notruf der 1a-Installateure unter der Telefonnummer 05 1704 erreichbar.

Winterpause für Wiener Trinkbrunnen

Auch die Wiener Trinkbrunnen und Denkmalbrunnen werden eingewintert, bevor es richtig kalt wird. Die Stadt Wien – Wiener Wasser beginnt schrittweise alle Brunnen, die in ihrer Verwaltung stehen, für die kalte Jahreszeit vorzubereiten. Bei den 3-Meter-hohen mobilen „Brunnhilden“ werden die Sprüh- und Trinkarmaturen entleert. Für die Feuerwehr bleibt der Hydrant im Inneren weiterhin zugänglich. Die Wiener Brunnen werden zuerst am Stadtrand außer Betrieb benommen. Denn dort fallen die Temperaturen früher unter die Nullgrad-Grenze. Auch die Trinkhydranten werden winterfest gemacht. Die 100 Sommerspritzer wurden bereits abmontiert und ins Winterquartier gebracht.



Weitere rund 700 Trinkbrunnen befinden sich in Parks und auf Spielplätzen. Diese werden von den Wiener Stadtgärten verwaltet, die ebenfalls mit den Einwinterungsarbeiten in den Wiener Parks begonnen hat. (Schluss)

