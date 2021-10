Yili wird größter Anteilseigner von Ausnutria und beschleunigt damit die Entwicklung von Ziegenmilchnahrung und Ernährungsprodukten

Peking (ots/PRNewswire) - Am 27. Oktober gab die Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. ("Yili Group" oder "Yili"), der größte Molkereiproduzent Asiens, bekannt, dass er eine Beteiligung an dem Ziegenmilchnahrungsriesen Ausnutria Dairy Co. Ltd. ("Ausnutria Dairy" oder "Ausnutria") übernommen hat und dessen größter Aktionär geworden ist. Dies war der größte M&A-Deal in der chinesischen Milchwirtschaft in den letzten Jahren.

Nach der Ankündigung der Yili Group wird das Unternehmen über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Hong Kong Jingang Trade Holding Co., Ltd. mit Ausnutria Dairy zusammenarbeiten. ("Jingang") mit Ausnutria Dairy zusammenarbeiten, um seine Aktivitäten in den Bereichen Säuglingsnahrung und Ernährungsprodukte voranzutreiben.

Jingang wird insgesamt 531 Millionen Aktien der bisherigen Aktionäre zu einem Preis von 10,06 Hongkong-Dollar pro Aktie erwerben, was etwa 30,89 % der Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien von Ausnutria entspricht. Darüber hinaus wird Ausnutria 90 Millionen neue Aktien an Jingang zu einem Preis von 10,06 Hongkong-Dollar pro Aktie ausgeben. Wenn die beiden oben genannten Transaktionen erfolgreich abgeschlossen werden, wird Jingang insgesamt 621 Millionen Aktien von Ausnutria halten, was 34,33 % der insgesamt ausgegebenen Aktien des Unternehmens entspricht, wodurch Yili der größte Einzelaktionär des Unternehmens wird.

Molkereiriese schließt sich mit führendem Hersteller von Ziegenmilchnahrung zusammen und schmiedet eine starke neue Allianz

Pan Gang, Vorsitzender der Yili Group, sagte, dass die beiden Unternehmen viele Gemeinsamkeiten haben und Yili die Werte, die strategische Ausrichtung und das Kernteam von Ausnutria anerkennt. In den kommenden Jahren wird Yili seine Stärken in Bezug auf die Unternehmensgröße, den Markenaufbau, die Vertriebskanäle und die industrielle Kette voll ausspielen, um Ausnutria eine solide Entwicklung auf lange Sicht zu ermöglichen.

Yan Weibin, Vorsitzender von Ausnutria, sagte, dass ein strategischer Investor wie Yili nicht nur Synergien in der industriellen Kette schaffen, sondern Ausnutria auch in Bezug auf Management und strategische Planung stärken wird.

Die Partnerschaft wird die Führungsposition von Yili bei Milchnahrung stärken und dem Unternehmen den Einstieg in den Markt für Ernährungsprodukte erleichtern.

Säuglingsnahrung mit hoher Wachstumsrate und hohem Wert ist eine Kategorie, auf die sich Yili in Zukunft konzentrieren und ihr volles Potenzial ausschöpfen wird. Im August 2021 übernahm die Jinlingguan-Serie von Yili die Führung unter allen Marken ihrer Art, was die Wachstumsrate aller Kanäle auf dem chinesischen Markt angeht. Yili erobert auch einen wachsenden Anteil des Marktes für Ziegenmilch-Säuglingsnahrung. Das neu eingeführte Jinlingguan UITSTEKEND GEITENMELK zeichnete sich durch seine Premiumqualität aus und verzeichnete einen Umsatzsprung von bis zu 200 %.

Als einer der Marktführer im Bereich der Säuglingsnahrung hat Ausnutria die Marktchance der Ziegenmilch ergriffen. Kabrita, eine von Ausnutria eingeführte Ziegenmilchnahrungsmarke, hat sich zu einem Vorzeigeprodukt auf dem chinesischen Markt für Säuglingsnahrung entwickelt. Ausnutria hat sich weltweit die erste Position beim Gesamtabsatz von Ziegenmilchnahrung erobert.

Wenn die Transaktion zwischen den beiden Parteien abgeschlossen ist, wird die langfristige Entwicklung von Ausnutria erheblich vorangetrieben, was wiederum das Bestreben von Yili beschleunigen wird, sein strategisches Layout im Bereich Milchnahrung zu erfüllen. Ausgehend von der Säuglingsnahrung werden sich die beiden Unternehmen in den Bereichen Materialbeschaffung, Marketingmodelle, Standortvorteile sowie Forschung und Entwicklung ergänzen.

Ausnutria hat auch ein umfassendes Angebot an Ernährungsprodukten wie Nahrungsergänzungsmitteln, Probiotika und Lebensmitteln für spezielle medizinische Zwecke aufgebaut und entwickelt sich zu einem Anbieter von hochwertigen Ernährungsprodukten und Gesundheitsdienstleistungen für alle Altersgruppen und den gesamten Lebenszyklus. Zu diesem Zeitpunkt wird die Integration optimaler Ressourcen beider Seiten auch den Eintritt von Yili in den Markt für Ernährungsprodukte erleichtern.

